18 mag 2024 12:12

SGARBI IS BACK! – L’EX SOTTOSEGRETARIO ALLA CULTURA, CANDIDATO DALLA MELONI ALLE EUROPEE (PER RIPAGARLO DELLE DIMISSIONI), GIRA COME UNA TROTTOLA NEL SUD ITALIA, DOVE È IN LISTA PER FDI. E MOSTRA LA SOLITA UMILTÀ: “RISCUOTO UN GRANDE SUCCESSO: MI CONOSCONO TUTTI, PERCHÉ SONO IO. ANCHE I GIOVANI MI SEGUONO PERCHÉ MI SONO LEGATO AL RAPPER TONY EFFE” – “COSA DICO PER FARMI VOTARE? NIENTE. BASTA CHE MI VEDONO…” - VIDEO