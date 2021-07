21 lug 2021 18:01

SI SALVINI CHI PUÒ - IL “CAPITONE” NON NE IMBROCCA PIÙ UNA: A BRUXELLES HANNO ANCORA I CAPELLI DRITTI PER LA FIRMA AL MANIFESTO DELL’ULTRADESTRA BY ORBAN, CONSIDERATO UN PESSIMO PASSAGGIO A VUOTO NELL'''EURO-TRANSIZIONE” DEL CAPITONE - NON SOLO: GLI AMMICCAMENTI NO-VAX HANNO FATTO SALTARE DALLA SEDIA SINDACI E GOVERNATORI LEGHISTI (ZAIA, FONTANA, FEDRIGA), CHE HANNO GESTITO LA PANDEMIA TRA MIGLIAIA DI MORTI E OSPEDALI AL COLLASSO - IL TRUCE NON HA PIÙ UNA STRATEGIA, VIAGGIA SOLO IN RINCORSA AL SUO CHIODO FISSO: CHE FA GIORGIA MELONI?