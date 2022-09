17 set 2022 17:59

SI SALVINI CHI PUO’ – MATTIA FELTRI: "IL DOCUMENTO USA SUI FONDI RUSSI AI PARTITI ITALIANI NON PARLA DEL LEADER LEGHISTA CHE VORREBBE CHE I SUOI AVVENTATI ACCUSATORI GLI PORGESSERO LE SCUSE. LUI NON È, PER USARE LE PAROLE DI MARIO DRAGHI, UN PUPAZZO PREZZOLATO. NO, LUI HA FATTO TUTTO GRATIS. E A ME, INADEGUATO AGLI ARABESCHI LOGICI CONTEMPORANEI, PARE UNA TERRIBILE AGGRAVANTE…" - SALVINI: "DRAGHI TROVI I SOLDI PER LE BOLLETTE DEGLI ITALIANI OLTRE A PARLARE DI PUPAZZI"