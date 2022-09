26 set 2022 09:21

SI SCRIVE FIANO SI LEGGE FIASCO - A SESTO SAN GIOVANNI, NELLA ORMAI EX STALINGRADO D'ITALIA, ISABELLA RAUTI HA VINTO LA SFIDA PER IL SENATO AL COLLEGIO UNINOMINALE DOVE HA OTTENUTO IL 45,4% DEI VOTI CONTRO IL 30.80 DI EMANUELE FIANO - UN SUCCESSO SCHIACCIANTE PER L'ESPONENTE DI FDI, FIGLIA DI PINO EX SEGRETARIO DEL MSI, FRA I FONDATORI DELLA FIAMMA TRICOLORE RISPETTO ALL'ORMAI EX DEPUTATO PD, FIGLIO DI NEDO FIANO, SOPRAVVISSUTO AD AUSCHWITZ…