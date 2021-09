14 set 2021 16:18

SI SPENNANO I RICCHI PER SEDURRE I POVERI - A POCHI MESI DALLE ELEZIONI, IN FRANCIA RICICCIA LA TASSA SUI RICCHI CHE FU CANCELLATA DA MACRON: ORA TUTTI I CANDIDATI ALLE PRESIDENZIALI DEL 2022 SONO FAVOREVOLI, SOPRATTUTTO CHI FLIRTA CON L'ELETTORATO DEI GILET GIALLI - PRIMA LA TASSA ERA SUL PATRIMONIO NETTO, POI È STATA LIMITATA A QUELLO IMMOBILIARE E ORA SI DOVREBBE TORNARE INDIETRO: L'IMPOSTA PER I FRANCESI MILIONARI RESTA COMUNQUE MOLTO PIÙ ALTA CHE IN ITALIA...