SOGNO O SONDAGGIO? – IL PD PRIMO PARTITO? MADDECHÉ! FATE VEDERE A PAGNONCELLI LA RIVELAZIONE DI “SWG”: IL PARTITO DI ENRICO LETTA È AL TERZO POSTO AL 19%. PRIMA CI SONO LA LEGA, CHE SCENDE ANCORA ASSESTANDOSI AL 20,9%, E “FRATELLI D’ITALIA”, CHE ROSICCHIA ANCORA PUNTI A SALVINI E SALE AL 20,4 - CONTINUA A CRESCERE L’ASTENSIONISMO, SOPRATTUTTO TRA I GIOVANI - L’ASSEGNO UNICO PER I FIGLI E IL RITORNO NEI NEGOZI: IL “RADAR” DELL’ISTITUTO

Sondaggi: Swg; Lega cala ma resta primo partito. Pd terzo

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - Secondo il sondaggio Swg sugli orientamenti di voto degli italiani, la Lega - pur lasciando per strada in una settimana uno 0,5% di consensi - resta il primo partito nelle preferenze attestandosi al 20.9%.

ubito dietro, e ancora in crescita (+0,3%) Fratelli d'Italia al 20,4%, più staccato - e in controtendenza rispetto alle stime di altri istituti demoscopici, il Pd che perde 0,2 punti in una settimana arrivando al 19% dei consensi. Torna a crescere (+0,3%) il Movimento 5 stelle, cala impercettibilmente Fi (oggi al 6,8%) mentre Azione conferma il suo 3,4% staccando Sinistra Italiana (l 2,3%) di un altro 0,3%.

NOTA INFORMATIVA Valori percentuali. Indagine condotta con tecnica CATI CAMI CAWI su un campione di 1.200 soggetti maggiorenni residenti in Italia tra il 9 e il 14 giugno 2021. Campione stratificato per zona e prevede quote per età e sesso. I dati sono ponderati per garantire la rappresentatività rispetto ai parametri di zona, sesso, età, livello scolare e partito votato alle ultime elezioni. Il margine di errore è del 2,8% (ANSA).

L’EVOLUZIONE DELL’ASTENSIONISMO

Sono diversi decenni che l’astensione in Italia registra una progressiva crescita e allo stato attuale questa tendenza non sembra destinata ad interrompersi. Cambia pero in parte la composizione dell’elettorato propenso a non votare: si riducono ulteriormente le motivazioni dei giovani, ma anche dei 35-44enni, la fascia d’eta attualmente piu critica nei confronti della politica. Si rileva invece un parziale ritorno al voto nell’elettorato di centrosinistra.

L’opzione del non voto risulta piuttosto radicata: buona parte di coloro che non avevano votato alle ultime elezioni Europee riconfermerebbe la scelta o comunque non saprebbe a chi esprimere il proprio consenso. Tuttavia, Fratelli d’Italia e PD sono al momento le formazioni che riuscirebbero a riportare al voto piu astenuti del 2019.

Rispetto a 4 anni fa, muta il quadro delle motivazioni che portano a non votare. Si riduce sensibilmente la pratica dell’astensione come forma di protesta, ma cala anche l’idea che il voto non serva a nulla. Dall’altro lato pero si rafforza la componente di cittadini che non votano perche poco interessati alla politica. C’e una minore tensione, quindi, ma anche maggiore distacco. L’ipotesi del “voto digitale” incontra il favore degli italiani e anche una parte degli astensionisti la considera con interesse.

ASSEGNO UNICO PER I FIGLI

Il Governo Draghi ha recentemente approvato l’introduzione dell’Assegno unico per i figli, che sara attivo gia dal 1 luglio 2021, per diventare poi universale a partire da gennaio 2022. Si tratta di un’iniziativa, contestualizzabile all’interno della cornice del Family Act, che per oltre la meta degli italiani avra un impatto positivo sulle famiglie innanzitutto in termini di snellimento degli iter burocratici per l’accesso ai contributi e di effettivo ritorno economico. Maggiori invece i dubbi sull’efficacia della misura nel produrre effetti benefici su consumi, natalita e occupazione.

Al carattere di universalita si accompagnera quello della progressivita, in quanto l’importo ricevuto dipendera dal reddito familiare. L’opinione sull’equita della misura varia a seconda del ceto di appartenenza. In generale, si rilevano diffuse perplessita sul fatto che si tratti di una misura pienamene egualitaria.

I futuri destinatari dell’Assegno unico guardano con maggiore ottimismo rispetto al resto degli italiani alla vantaggiosita della misura e, 4 su 10, intravedono la possibilita di un aumento del sostegno economico grazie all’entrata in vigore della misura, anche se solo per il 13% questo sara significativo.

Nel complesso, emerge una diffusa insoddisfazione nei confronti dell’attuale corpus di misure e politiche a favore delle famiglie italiane, siano esse statali o locali, dato che conferma l’esigenza dell’introduzione di nuove forme di sostegno.

CANALI DI ACQUISTO

Durante il lockdown e esploso l’utilizzo dell’online in molti ambiti della quotidianita. In tempo di riaperture, tra gli italiani torna la voglia di frequentare i negozi.

Un ritorno ai propri riti e consuetudini di acquisto: il negozio fisico rappresenta la scelta preferenziale per molte categorie di consumo. L’online, cresciuto dal pre-pandemia, rallenta la sua corsa.

Toccare con mano gli oggetti o curiosare qua e la per le vie dei negozi sono aspetti di cui non si puo ancora fare a meno indipendentemente dall’eta; e un’esperienza coinvolgente e gratificante. Al crescere dell’eta, acquistare presso il negozio fisico significa anche dare una mano all’economia locale (etica del consumo), oltre che poter contare sul supporto del personale di vendita.

Gli acquisti online invece, sono guidati principalmente da funzionalita e praticita: per i piu giovani rappresentano una maggior convenienza e la liberta di fare acquisti in qualsiasi momento, per gli adulti la comodita di ricevere i prodotti dove e quando desiderano.

