E LE SPIE VOLANO TRA NEW YORK E MOSCA – L’EX CAPO DELL’FBI ARRESTATO CON LE ACCUSE DI RICICLAGGIO E DI AVER VIOLATO LE SANZIONI: “VENIVA PAGATO DALL’OLIGARCA RUSSO DERIPASKA” - CHARLES MCGONICAL GUIDAVA LA DIVISIONE DEL CONTROSPIONAGGIO DI NEW YORK: È FINITO IN MANETTE SABATO ALL’AEREOPORTO JOHN FITZGERALD KENNEDY, DI RITORNO DA UN VIAGGIO IN MEDIO ORIENTE

Estratto da corriere.it

Charles McGonical deripaska

Charles McGonical, 54 anni, che guidava la divisione di New York, è stato arrestato sabato con l’accusa di aver violato le sanzioni e di riciclaggio di denaro. Una fonte anonima ha confermato all’emittente «Nbc News» che McGonigal è stato arrestato all’aeroporto John Fitzgerald Kennedy di New York , di ritorno da un viaggio in Medio Oriente.

L’incontro

Charles McGonical 7

Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto Deripaska alla lista di sanzioni nel 2018 per presunti legami con il governo russo e il settore energetico russo. L’accusa di New York sostiene che McGonigal sia stato presentato da Shesktaov nel 2018 a un ex diplomatico sovietico che ha lavorato come agente per Deripaska. Quella persona non è identificata nei documenti del tribunale, ma il Dipartimento di Giustizia afferma che «nei resoconti pubblici si diceva che fosse un ufficiale dell’intelligence russa».

Secondo l’accusa, Shesktaov ha chiesto a McGonigal il suo aiuto per ottenere uno stage presso il dipartimento di polizia di New York per la figlia dell’agente di Deripaska. McGonigal ha accettato, dicono i pubblici ministeri, e ha detto a un contatto del dipartimento di polizia che «ho legami con suo padre per una serie di motivi».

OLEG DERIPASKA Charles McGonical