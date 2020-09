SUGA FORTE - DA NOI SI PASSANO UNA CAMPANELLA, IN GIAPPONE UN MAZZO DI FIORI. SI CAPISCE CHE ENTRAMBI ABBIAMO PERSO LA GUERRA - IL NUOVO PREMIER È YOSHIHIDE SUGA, RAGAZZETTO DI 71 ANNI, ATTUALE PORTAVOCE DEL GOVERNO. UNA SCELTA NELLA SCIA DELLA CONTINUITÀ CON SHINZO ABE, CHE HA LASCIATO LA CARICA PER RAGIONI DI SALUTE - FIGLIO DI UN COLTIVATORE DI FRAGOLE E DI UNA MAESTRA, A DIFFERENZA DEL SUO PREDECESSORE NON APPARTIENE AD UNA FAMIGLIA PRIVILEGIATA

Alessandro Libri per l'ANSA

Una nomina ampiamente prevista in attesa di un'investitura ancora più scontata. L'elezione in Giappone di Yoshihide Suga a presidente del partito liberal-democratico (Ldp) spalanca le porte alla guida del nuovo esecutivo nipponico per l'attuale portavoce del governo, in sostituzione del premier dimissionario Shinzo Abe, "in nome della stabilità politica a tutti i costi". Con 377 voti dei 534 disponibili, il 71enne Suga ha sconfitto gli ex ministri Fumio Kishida e Shigeru Ishiba, entrambi 63enni; e mercoledì avrà bisogno di una semplice maggioranza parlamentare nella sessione straordinaria della Dieta, dove il suo partito gode di un'ampia prevalenza numerica in entrambe i rami.

"Dobbiamo accogliere e promuovere gli sforzi del premier Abe per superare la crisi, vivere in sicurezza e all'insegna della continuità", ha detto Suga a margine della designazione, esprimendo la sua determinazione a portare avanti un progetto che prevede la designazione di ministri capaci di formulare riforme concrete e opportune in tempi di incertezza economica. Suga, ha indicato la lotta al coronavirus come la priorità della sua azione di governo, assieme alla elaborazione di misure di supporto economico a fronte dell'emergenza causata dalla pandemia.

Sul fronte diplomatico il nuovo premier dovrà confrontarsi con la pesante eredità di Abe, in un complicato bilanciamento di condizioni da rispettare e vantaggi da disporre, in primo luogo l'inalterabilità dei rapporti di amicizia con gli Stati Uniti e le insidie derivanti dalla nuova assertività della Cina. Sempre nel breve e medio termine il nuovo capo dell'esecutivo dovrà far fronte alle perplessità che ancora gravitano sull'organizzazione delle Olimpiadi di Tokyo, posticipate all'estate del 2021 per via dell'emergenza sanitaria globale.

Nato e cresciuto nella prefettura a nord dell'Akita, figlio di un coltivatore di fragole e di una maestra, Suga a differenza del suo predecessore non appartiene ad una famiglia privilegiata. Il professore di Scienze Politiche della Waseda University, Etsushi Tanifuji, ha raccontato all'agenzia Kyodo come Suga sia conosciuto all'interno dei corridoi politici per essere una persona molto pragmatica ed essenzialmente 'un risolutore di problemi', dopo aver coordinato diligentemente le attività del consiglio dei ministri per quasi 8 anni.

"Alcuni leader perseguono un'ideologia durante il loro incarico pubblico - ha spiegato Tanifuji - ma Suga non è quel tipo di politico, un fattore che potrebbe rivelarsi problematico nel suo nuovo ruolo alla guida del governo".