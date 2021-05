12 mag 2021 16:27

SUPERMARIO SUL BINARIO! - DAL 21 MAGGIO MARIO DRAGHI SI OCCUPERÀ IN MODO DECISO DELLE NOMINE, CON UN OCCHIO DI RIGUARDO PER CDP E FERROVIE DELLO STATO. UNA BELLA FETTA DEL PIANO DI RIPRESA E RESILIENZA SARÀ DESTINATO AD AMMODERNARE LA LINEA FERROVIARIA ITALIANA E IL GOVERNO SI ASPETTA CHE I PROSSIMI VERTICI SAPPIANO SFRUTTARE IL DENARO IN ARRIVO - PER QUESTO DRAGHI HA CHIESTO AL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE, ENRICO GIOVANNINI, DI FARSI AIUTARE DA UNA SOCIETÀ DI CACCIATORI DI TESTE…