TA-ROCCO, COSA COMBINI? – CASALINO È STATO STRIGLIATO DA CONTE E MANDATO A QUEL PAESE DA MOLTI GRILLINI PER AVER FATTO USCIRE UNA VELINA INTERNA CONTRO MARICI, IL NUOVO PORTAVOCE DI LUIGINO DI MAIO. LA COSA PIÙ DIVERTENTE? IL NOSTRO EROE È STATO COSTRETTO A SMENTIRE LA SUA STESSA VELINA…

1 - LA SMENTITA DEL PORTAVOCE DI DI MAIO AD ALCUNI RETROSCENA PUBBLICATI SUI GIORNALI SULLO SCONTRO TRA DI MAIO E CONTE…

GIUSTIZIA: STAFF DI MAIO, 'SCONTRI E DUELLI CON CONTE SONO FANTASIOSI RETROSCENA' = Roma, 30 lug. (Adnkronos) - "Smentiamo quanto riportato stamane da diversi giornali in merito a un presunto scontro e/o duello tra Di Maio e Conte. Si tratta di ricostruzioni e retroscena falsi e strumentali, con i quali si cerca solo di creare tensioni all'interno del MoVimento.

Il ministro Di Maio ha lavorato in asse con Giuseppe Conte e ha fatto squadra con tutti i ministri M5S. Quello di ieri sulla riforma della giustizia è un risultato corale di tutto il MoVimento, frutto della leadership determinante di Giuseppe Conte". Così in una nota lo staff del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

2 - LA REAZIONE “VELINA” DI CASALINO ALLA SMENTITA DEL PORTAVOCE DI DI MAIO…

Giustizia, fonti parlamentari M5S: Gravi retroscena da Farnesina, non crediamo a smentita

Milano, 30 lug. (LaPresse) - Fari puntati su Di Maio e staff: diverse FONTI parlamentari del Movimento 5 Stelle confermano "la gravità" dei retroscena fuoriusciti dalla Farnesina a seguito dell’accordo di ieri sulla giustizia.

Nel MoVimento non si crede alla smentita dello stesso staff di Di Maio. Il ragionamento è: "hanno tappezzato tutti i giornali per indebolire Conte con gli stessi due/tre retroscena, e poi smentiscono? Sono ridicoli", confermano le stesse fonti che rimbalzano tra Camera e Senato.

3 - I PARLAMENTARI “BEPPEGRILLO-DIMAIANI” INFURIATI CON LA VELINA DI CASALINO…

M5S, fonti parlamentari: Vergognosi attacchi a Di Maio e staff, nuovo corso prenda distanze

Roma, 30 lug. (LaPresse) - "Siamo in molti a vergognarci degli attacchi di qualche ‘misteriosa fonte’ rivolti a Di Maio e al suo staff. Qui si è superato il limite, si è andato oltre la politica e si cerca di colpire la persona. Bisogna fermare immediatamente questa deriva interna e prendere le distanze da questa strumentalizzazione. Il nuovo corso dimostri di credere davvero nell’unità del Movimento, serve compattezza no ripicche da bambini". È quanto fanno sapere fonti parlamentari del Movimento 5 Stelle.

4 - LA SMENTITA UFFICIALE DI CASALINO ALLA SUA VELINA…

GIUSTIZIA: M5S, 'CONVINTI RISULTATI RAGGIUNTI, CON CONTE PIU' FORTI E COMPATTI'

= Roma, 30 lug. (Adnkronos) - ''Sulla riforma della giustizia il Movimento cinque stelle ha vinto una battaglia durissima, combattuta da solo contro tutti. E i risultati ottenuti, di grande importanza, si devono anche alla ritrovata compattezza del Movimento, in tutte le sue componenti: dalla guida autorevole e determinante di Giuseppe Conte, alla fermezza mostrata da tutti i ministri durante il Consiglio dei ministri, al contributo e al continuo sostegno offerto dai parlamentari".

Così in una nota il M5S, all'indomani del Cdm sulla riforma Cartabia. "Sui giornali, come sempre, si lavora per dividerci - prosegue la nota - Per minimizzare il successo raggiunto da Conte si prova a metterlo in contrasto con Di Maio. Ma Giuseppe Conte è stato convinto solo dagli obiettivi raggiunti, che erano gli stessi anticipati già nei giorni scorsi e confermati al mattino quando si è svolto il Consiglio dei ministri, così come i ministri, compreso Luigi Di Maio, si sono sempre lasciati ispirare dalla volontà di centrare un obiettivo importante per tutta la nostra comunità.

Il Movimento insomma si ritrova più forte, più unito, in piena sintonia. E proprio per questo farà sentire più forte la propria voce. Invitiamo tutti, anche i professionisti dell'informazione, a evitare di rappresentare eventuali spunti di singoli come 'fonti parlamentari del Movimento' e ad evitare altresì di accreditare l'esistenza di correnti, vietate peraltro dallo statuto, intente esclusivamente a contrastarsi reciprocamente''.

