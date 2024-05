TAJANI, FATTI PIÙ IN LÀ: È L’ORA DELLA SCIURA MORATTI – LA SCALATA A FORZA ITALIA DELL’EX SINDACA DI MILANO: NEI MANIFESTI ELETTORALI PER LE EUROPEE HA CANCELLATO IL NOME DI TAJANI – E NELLE ULTIME SETTIMANE “MESTIZIA” AVREBBE PRESENTATO AD ALCUNI IMPRENDITORI LOMBARDI IL SUO “PIANO DI INVESTIMENTO” PER CONQUISTARE IL PARTITO: APRIRE CLUB DI FORZA ITALIA” IN TUTTE LE PROVINCE. UN VECCHIO SOGNO (MAI ATTUATO) DEL CAV – IL RITORNO DELLA MORATTI È STATO VOLUTO DALLA FAMIGLIA BERLUSCONI PER SOSTENERE ECONOMICAMENTE IL PARTITO

Nei gazebo di Forza Italia in Lombardia campeggia uno slogan: “Scrivi Moratti”. Non Antonio Tajani, leader e segretario nazionale del partito che ha deciso di candidarsi capolista in tutte le circoscrizioni, escluse le isole. No, in molte province della Lombardia il partito che fu di Silvio Berlusconi supporta l’ex sindaca di Milano e vicepresidente della Regione Letizia Moratti, che si candida alle elezioni europee dell’8-9 giugno. [...]

Ma per chi conosce bene Forza Italia al Nord la corsa in solitaria di Moratti non è poi una sorpresa. L’obiettivo dell ’ex sindaca di Milano – tornata in Forza Italia in autunno dopo un’esperienza non felice con i centristi Matteo Renzi e Carlo Calenda – infatti non è solo quello di entrare al governo in un rimpasto post-Europee ma anche di scalare il partito.

Secondo una fonte qualificata a conoscenza della questione, nelle ultime settimane Moratti avrebbe presentato ad alcuni imprenditori lombardi il suo “piano di investimento” per prendersi Forza Italia. In sintesi, consisterà nell’apertura di “club di Forza Italia” in tutte le province per radicare ancora di più il partito sul territorio dopo le elezioni. Un vecchio sogno (mai attuato) di Berlusconi.

Non è chiaro quanti saranno i fondi messi a disposizione da Moratti per questo piano ma il ritorno dell’ex sindaca di Milano in Forza Italia era stato pensato con la famiglia Berlusconi proprio con questo obiettivo: sostenere economicamente il partito (che ha debiti per 90 milioni) per tenerlo in piedi.

Negli ultimi mesi, a partire dal dicembre scorso, Moratti ha fatto diverse donazioni da 30 mila euro, oltre ai 50 mila del figlio Gabriele sotto forma di erogazioni liberali. Senza contare il sostegno che sta ricevendo da imprenditori e associazioni come presidente della Consulta di Forza Italia [...]

Moratti deve fare un buon risultato alle elezioni europee nel collegio del Nord-Ovest a costo di mettere in difficoltà lo stesso Tajani, preoccupato dalla rivalità con l’ex vicepresidente della Regione. Per contrapporsi al ruolo del segretario, così, Moratti stafacendo accordi con gli altri candidati in diverse province lombarde per garantirsi più preferenze possibili: il ticket è con l’europarlamentare cremonese Massimiliano Salini.

[...] Il ruolo di Moratti sta mettendo in imbarazzo il vicepremier Tajani che negli ultimi mesi è stato più volte nel Nord-Ovest per non perdere il controllo sul territorio. Il partito lombardo nelle ultime settimane ha dovuto affrontare gli strascichi dell’inchiesta genovese sul presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti.

L’indagine infatti ha coinvolto i fratelli Italo Maurizio Testae Arturo Angelo Testa, rappresentanti della comunità di Riesi a Genova e accusati di corruzione elettorale al fine di agevolare Cosa Nostra. I due, secondo gli atti dell ’indagine, sarebbero stati sponsorizzati a Toti dal coordinatore lombardo di Forza Italia Alessandro Sorte (estraneo all’inchiesta), imposto nel 2023 da Marta Fascina come nuovo coordinatore lombardo al posto di Licia Ronzulli. Negli ultimi giorni, all’interno del partito, si parla di una possibile sostituzione di Sorte dopo le elezioni europee.

