PER TAJANI OGNI SCUSA È BUONA PER SCAZZARE CON SALVINI – IL MINISTRO DEGLI ESTERI PUNZECCHIA IL “CAPITONE” ANCHE SUL DECRETO SALVA-CASA, CHE ALLARGA LE MAGLIE DEL CAMBIO DI DESTINAZIONE D’URSO: “NON PUÒ ESSERE COSÌ FACILE, MAGARI UN NEGOZIO PUÒ ESSERE TRASFORMATO IN UN B&B. PRESENTEREMO QUALCHE EMENDAMENTO” – IL DISCORSO DAVANTI ALLA PLATEA DI CONFESERCENTI, MOLTO SENSIBILE AL TEMA…

Estratto da www.repubblica.it

antonio tajani 3

Dopo il Superbonus, il tema della casa apre un nuovo fronte interno al governo. E ancora una volta a smarcarsi è il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, a pochi giorni dalla presentazione del pacchetto sulla casa da parte degli alleati della Lega.

A una platea non casuale, quella di Confesercenti, il vicepremier azzurro dice: "Non può essere così facile il cambio di destinazione d'uso, magari il negozio che può essere trasformato in un b&b e quindi presenteremo qualche emendamento" al cosiddetto decreto legge 'Salva-casa' "per tutelare il vostro mondo. C'è qualche disfunzione che crediamo si debba correggere durante il dibattito parlamentare a tutela dei commercianti".

antonio tajani matteo salvini giorgia meloni

[…] A cosa si riferisce Tajani? Presentando il pacchetto di modifiche al decreto-Salva casa, la Lega ha allargato le maglie della sanatoria. Oltre a prevedere l’abilità per locali più piccoli dei requisiti attuali, ad aumentare le tolleranze costruttive, ad aprire un paracadute per i grattacieli di Milano sotto la lente della procura, i leghisti prevedono che i locali si trovano al piano terra potranno cambiare la destinazione d’uso e diventare case. Basterà pagare, quindi, per convertire negozi, studi e uffici in abitazioni.

Se per i Comuni le regole non cambieranno e i sindaci potranno sempre vincolare il cambio della destinazione d’uso al rispetto di “specifiche condizioni”, la linea del Carroccio è che questa ‘liberalizzazione’ […] sia un modo per evitare lo spopolamento dei centri storici […], Tajani la pensa diversamente. E ribalta il concetto sull’altrettanto sentito tema della sicurezza.

matteo salvini giorgia meloni antonio tajani atreju 1

"La desertificazione commerciale delle nostre città è strettamente legata al tema della sicurezza: strade senza negozi aperti, senza insegne luminose, sono buie e diventano molto meno sicure. Sono a favore di misure per far fronte a questo fenomeno", dice sempre ospite della Confesercenti. "Poi c'è il tema della formazione: c'è bisogno di formare giovani preparati, commessi in grado di parlare le lingue, nei negozi. Questo è il modo per combattere la concorrenza online. Quindi serve ridurre i fardelli burocratici: il ministro Zangrillo sta lavorando molto bene per far diminuire le autorizzazioni ambientali per aprire un negozio. Perdere tempo prima di aprire un negozio - ha aggiunto - può voler dire rischiare di perdere i finanziamenti".

antonio tajani 2 matteo salvini giorgia meloni. antonio tajani 2

MATTEO SALVINI GIORGIA MELONI ANTONIO TAJANI MARCO MARSILIO tajani salvini antonio tajani. ricevimento quirinale 2 giugno 2024 foto lapresse