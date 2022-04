29 apr 2022 15:36

IN TEMPI DI GUERRA NON SI CAMBIA INTELLIGENCE - DRAGHI POTREBBE CONFERMARE DEI VERTICI DEI SERVIZI SEGRETI - PALAZZO CHIGI PREPARERA I DECRETI PER PROROGARE I NUMERI UNO DELL 'AISI, MARIO PARENTE, E DELL'AISE, GIOVANNI CARAVELLI…