TI PRESENTO ELLY – LA CANDIDATA PIÙ VOTATA ALLE ELEZIONI IN EMILIA-ROMAGNA È STATA ELLY SCHLEIN, GIÀ EUROPARLAMENTARE DEL PD, CHE HA RACCOLTO 22MILA PREFERENZE NEI TRE COLLEGI IN CUI ERA CANDIDATA - NEL 2014 FU UNA DELLE ANIMATRICI DI “OCCUPYPD”, LE PROTESTE PER LA MANCATA ELEZIONE DI PRODI AL QUIRINALE - UNA SETTIMANA FA HA AFFRONTATO PUBBLICAMENTE SALVINI RINFACCIANDOGLI LE ASSENZE IN EUROPA… – VIDEO

F.Giu. per “la Stampa”

elly schlein abbraccia stefano bonaccini

elly schlein sul palco con bonaccini

È lei, l' ex eurodeputata che pochi giorni fa ha dato filo da torcere a Salvini incalzandolo con una serie di domande sul suo operato a Strasburgo, quando anche il leader della Lega era deputato europeo, la record-woman assoluta delle elezioni in Emilia-Romagna: Elly Schlein, classe 1985, entra nel nuovo consiglio regionale dopo aver raccolto 22mila preferenze nei tre collegi in cui era candidata, stravincendo a Bologna con quasi 16mila voti, più di quelli raccolti da big del Pd come il vicepresidente della Regione Raffaele Donini, che ne ha presi 13.800.

elly schlein

elly schlein 2

Il fatto è che la neanche 35enne neoconsigliera non appartiene al "partitone", ma a una lista minore che sosteneva Bonaccini, "Emilia-Romagna coraggiosa", che ha messo insieme solo il 3,8% dei voti. «È un risultato che mi onora e mi commuove, e che riconosce i cinque anni di lavoro fatti all' Europarlamento», ha commentato Schlein, che ha dato voce alle forze a sinistra del Pd che appoggiavano il presidente uscente.

elly schlein affronta salvini

Nata in Svizzera da madre italiana e padre americano, si era impegnata in "OccupyPd", la campagna di protesta contro i 101 che mandarono a monte l' elezione di Prodi al Quirinale nel 2014, prima di candidarsi alle Europee lo stesso anno. A San Giovanni in Persiceto, neanche una settimana fa, ha rinfacciato pubblicamente a Salvini le sue assenze alle riunioni sui negoziati per l' accordo di Dublino.

romano prodi con elly schlein

Ora festeggia la propria elezione trionfale in consiglio regionale: «Siamo riusciti nel tentativo di aggiungere a questa coalizione un pezzo importante, per rimotivare una parte di elettori che in questi anni sono rimasti senza casa. Credo sia un' interessante premessa per il futuro. Abbiamo messo insieme una cultura ecologista, progressista e femminista».

