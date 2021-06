TOH, LA FUGA DAL LABORATORIO NON È PIÙ UNA TEORIA DA PAZZI COMPLOTTISTI - ANCHE IN AMERICA IL DIBATTITO SULL'ORIGINE DEL CORONAVIRUS SI STA SPOSTANDO SU POSIZIONI MENO NETTE: ALL'INIZIO ERANO SOLO TRUMP E I CONSERVATORI A INCOLPARE GLI SCIENZIATI DI WUHAN, ORA PERSINO LA SINISTRA E L'IMMUNOLOGO FAUCI SONO ASSALITI DAI DUBBI - E LA QUESTIONE DIVENTA POLITICA: COSA FAREBBERO GLI USA SE SCOPRISSERO CHE UN ERRORE DELLA CINA HA CAUSATO 3,5 MILIONI DI MORTI NEL MONDO?

Articolo del "New Yorker" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

Washington D.C. ama poco il mistero. I politici preferiscono che le notizie forniscano certezze: due antagonisti, una chiara posta morale, la possibilità di prendere una posizione. Ma per più di un anno il punto di partenza della storia politica dominante, la pandemia del coronavirus, è stato misterioso.

Tra i conservatori, predisposti a un atteggiamento da falco nei confronti della Cina, da cui il virus era venuto, l'attenzione si è concentrata sulla possibilità che l'agente patogeno Covid-19 fosse emerso da un laboratorio cinese, per caso o per progetto.

I liberali hanno cercato un allineamento più esplicito con gli investigatori scientifici, e hanno favorito un resoconto in cui il virus era migrato naturalmente dagli animali agli esseri umani, forse attraverso i mercati cinesi dove gli animali esotici sono venduti per il consumo umano.

La teoria della destra, nel migliore dei casi, incolpava la scienza impazzita, e nel peggiore, sospettava un atto di guerra biologica senza precedenti. ("È stata l'incompetenza della Cina, e nient'altro, che ha fatto questo omicidio di massa nel mondo", ha twittato il presidente Trump nel maggio 2020).

La teoria della sinistra incolpava un approccio pre-moderno irriducibile alla fauna selvatica che, invece di proteggerla, la uccideva e la mangiava. Per un anno, ogni campo ha occupato i posti che gli piacevano di più: i liberali nel mainstream, i conservatori ai margini.

Questa primavera, anche se le prove a favore di una delle due parti non sono cambiate molto, ci sono state delle novità in questo campo. Gli scienziati e i commentatori politici sono diventati meno tempestivi nel respingere la teoria della fuga dal laboratorio. E così, il dibattito politico sulle origini della pandemia è diventato un caso di studio su qualcos'altro: come il mondo politico cambia o meno idea – scrive The New Yorker.

Gli attori politici hanno riproposto lo stesso argomento così frequentemente durante gli ultimi anni che a volte può sembrare che stiano avendo solo una singola battaglia. L'argomento riguarda invariabilmente qualche consenso scientifico o intellettuale, e segue uno schema generale.

In primo luogo, i media conservatori o le figure politiche notano ciò che sembra loro una falla nel consenso - una situazione in cui i liberali potrebbero usare gli slogan della scienza e dell'obiettività come copertura per uno sforzo politico di parte. Allora i liberali reagiscono, e spesso esagerano, insistendo sul fatto che il consenso scientifico o intellettuale è, di fatto, a prova di bomba, e introducono membri di spicco del campo in questione per dirlo in pubblico.

Spesso c'è una terza fase, in cui alcuni dissidenti di centro-sinistra diventano esasperati dalle affermazioni eccessive dei liberali, e fanno notare problemi più tecnici con il consenso, spesso basati su dispute di sottospecialità precedentemente arcane. Questi dissidenti di sinistra a volte fanno apparizioni stridenti e leggermente comiche, per esempio (o, specificamente), su "Tucker Carlson Tonight".

Nel caso delle origini del Covid-19, l'errore è stato identificato presto, anche prima che la pandemia avesse preso piede. Il 16 febbraio 2020, il senatore repubblicano Tom Cotton è apparso su Fox News per discutere la possibilità che il virus avesse avuto origine in un laboratorio di Wuhan, in Cina.

"Ora, non abbiamo prove che questa malattia abbia avuto origine lì, ma a causa della doppiezza e della disonestà della Cina fin dall'inizio, dobbiamo almeno porre la domanda per vedere cosa dicono le prove", ha detto Cotton, dell'Arkansas.

La ruota ha preso a girare; il Washington Post ha denunciato questa come una "teoria del complotto", e il Times l'ha descritta come una "teoria marginale". Nel maggio 2020, Anthony Fauci, il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, disse al National Geographic che "tutto ciò che riguarda l'evoluzione graduale nel tempo indica fortemente che [questo virus] si è evoluto in natura e poi ha saltato le specie".

La pressione sulla teoria del consenso era sempre il tempo - più a lungo gli scienziati sono andati senza identificare un'origine animale, più attenzione sarebbe stata data alle alternative.

A gennaio, il romanziere Nicholson Baker pubblicò una storia di copertina sul New York Magazine sostenendo una versione riccamente strutturata della teoria della fuga dal laboratorio, che enfatizzava la ricerca sul "guadagno di funzione" portata avanti nell'Istituto di virologia di Wuhan e altrove, in cui gli scienziati stavano manipolando i coronavirus per scoprire cosa li avrebbe resi più virulenti o infettivi, e suggerì che queste ricerche potevano essere un colpevole. (Qui c'era la fase del dissenso della sinistra).

Quando il pezzo di Baker è stato pubblicato, Carlson ha dedicato un segmento del suo programma ad esso, dichiarando allegramente: "Durante il 2020 sei stato chiamato un negazionista della scienza a meno che non fossi d'accordo con veemenza, sulla fede, che il coronavirus proveniva da un pipistrello, o qualcosa chiamato un pangolino, che è stato venduto in un wet market Wuhan".

La rivista New York, ha sottolineato Carlson, era "difficilmente una rivista conservatrice", eppure Baker aveva fatto "tipo un anno di ricerche" parlando con molti scienziati prima di schierarsi a favore di una fuga di laboratorio. Carlson ha detto: "Si è scoperto che gli scienziati di tutto il mondo sono d'accordo con lui. Solo che non volevano dirlo".

Lo schema ha raggiunto un dénouement un po' assurdo qualche settimana fa, quando il senatore Rand Paul ha inscenato un aspro stallo con Fauci in un'udienza della commissione del Senato. Paul ha insistito che il National Institutes of Health aveva finanziato la ricerca sul "guadagno di funzione" nel laboratorio di un eminente virologo di nome Ralph Baric, all'Università del North Carolina. "State prendendo in giro Madre Natura", ha dichiarato Paul.

"Non abbiamo finanziato la ricerca sul guadagno di funzione all'Istituto di virologia di Wuhan", disse Fauci, che rappresentava l'establishment scientifico tanto perfettamente quanto Paul rappresentava il libertarismo anti-autorità.

Qui c'erano due uomini che chiaramente si detestavano a vicenda, impegnati in un dibattito che qualsiasi osservatore casuale avrebbe avuto bisogno di un glossario per decodificare.

Tutti - i conservatori, i liberali e i dissidenti - avevano interesse a descrivere la comunità scientifica come se si muovesse con la coerenza e l'autocertezza di un pugno chiuso. Questo lusingava il pubblico liberale a pensare di essere obiettivo e dalla parte della ragione, dava ai conservatori un'autorità antagonista contro cui inveire, e rifletteva l'interesse dei dissidenti ad essere visti come i detentori delle dure verità. Ma ha anche avuto l'effetto di caratterizzare in modo sbagliato certi scienziati.

L'opinionista Matt Yglesias ha scritto recentemente che, quando l'articolo di Baker è apparso per la prima volta, aveva "twittato cose denigratorie su di esso solo per essere detto tranquillamente da un certo numero di scienziati ricercatori che avevo torto e un sacco di gente nella comunità scientifica pensava che questo fosse plausibile".

Lo schema ha cominciato a rompersi alla fine di marzo, quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha rilasciato un rapporto a lungo atteso sulle origini della pandemia, per il quale i membri di un team investigativo si sono recati a Wuhan, e hanno condotto interviste con il personale del Wuhan Institute of Virology.

I risultati principali hanno suggerito che il consenso è sempre stato giusto: il team investigativo ha concluso che era "da probabile a molto probabile" che l'origine del sars-CoV-2 fosse un trasferimento zoonotico, ed "estremamente improbabile" che una fuga di laboratorio avesse causato la pandemia.

"È un laboratorio nuovo di zecca", ha detto al Los Angeles Times Peter Daszak, un eminente ecologo delle malattie e membro del team dell'OMS. "Non è un posto da cui un virus potrebbe uscire. Il personale è addestrato molto bene prima di entrare nel laboratorio. Sono valutati psicologicamente, sono testati regolarmente. Il laboratorio è controllato. Non è un posto gestito in modo sciatto".

Ma i dettagli erano meno convincenti. Anche se il team aveva identificato un modello di malattia simile al Covid che era apparso nel dicembre 2019, tra le persone associate ai mercati di animali di Wuhan, non potevano trovare alcun animale che avesse portato un progenitore diretto del virus.

Il passo cruciale, tra i pipistrelli e gli esseri umani, mancava ancora. Ancora più preoccupante per i critici, il trattamento della possibilità di una fuga di laboratorio sembrava nel migliore dei casi superficiale: copriva solo quattro delle oltre trecento pagine del rapporto, e il team aveva ottenuto una documentazione e prove incomplete dai laboratori cinesi che aveva visitato.

Tutto ciò ha portato il direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a dire agli stati membri dell'agenzia che il team di esperti non ha analizzato a sufficienza la teoria della fuga dai laboratori. "Non credo che questa indagine sia abbastanza estesa", ha detto, suggerendo che seguiranno altre indagini dell'OMS.

Per essere chiari, non sono state trovate nuove prove importanti. Ma dopo la dichiarazione di Tedros, quello che era sembrato un consenso dell'establishment è apparso rapidamente come qualcos'altro: ipotesi in duello, ognuna con prove mancanti. Un importante ex reporter scientifico del Times, Nicholas Wade, ha pubblicato una lunga analisi sul Bulletin of the Atomic Scientists, concludendo che una fuga di virus dal laboratorio era più probabile, e un secondo ex reporter scientifico del Times, Donald G. McNeil, Jr. ha risposto all'analisi di Wade con la sua, dicendo che sebbene fosse stato a lungo scettico sulla teoria della fuga di notizie dal laboratorio, ora la trovava degna di ulteriori studi.

Domenica, il Wall Street Journal ha riferito che un rapporto dell'intelligence statunitense ha mostrato che tre ricercatori dell'Istituto di virologia di Wuhan si sono ammalati con sintomi simili a quelli del covid nel tardo autunno del 2019. Il mondo delle idee politiche ha reagito barometricamente: "Lab leak 60% Origine naturale 40%", ha scritto su Twitter l'analista elettorale Nate Silver.

Per le persone che si erano attaccate vigorosamente a un lato, c'era una certa ironia nel vedere quanto velocemente questi tipi dell'establishment potevano ruotare. Ma tutti si stavano orientando. All'inizio di questo mese, quando a Fauci è stato chiesto se era ancora sicuro che il Covid-19 si fosse sviluppato naturalmente, ha detto: "No, in realtà".

L'argomento sull'esistenza di un consenso liberale - che tutti sono d'accordo - può spesso oscurare la posta in gioco sostanziale: la controversia sul laboratorio contiene la possibilità di un punto di inflessione importante nella gara tra Stati Uniti e Cina.

Aveva un piede nel vecchio regime politico, quello di Donald Trump, che gli ha conferito una furia cospiratoria e folle. Ma ha anche un piede nel mondo di Joe Biden, un mondo in cui rimane una questione aperta se una potenza liberale improvvisamente fragile affronterà il suo rivale autoritario.

Mercoledì, Biden ha annunciato di aver chiesto alla comunità di intelligence di valutare formalmente se il Covid-19 "è emerso dal contatto umano con un animale infetto o da un incidente di laboratorio". Più di tre milioni di persone sono morte a causa del Covid-19. Cosa faranno gli Stati Uniti se diventa chiaro che qualcuno in Cina è stato colpevole e che c'è stata una copertura?

All'inizio di questo mese, una lettera congiunta è apparsa sulla rivista Science, scritta da diciotto scienziati, la maggior parte dei quali con prestigiosi incarichi accademici, e comprendente alcune delle maggiori figure in virologia e campi correlati. La lettera era succinta, e i suoi autori non si impegnavano in nessuna teoria del caso.

Ma suggerivano che il team dell'OMS aveva liquidato troppo rapidamente la teoria della fuga dal laboratorio, scrivendo: "Le teorie del rilascio accidentale da un laboratorio e della diffusione zoonotica rimangono entrambe praticabili". Volevano semplicemente che il caso fosse riaperto.

La lettera è stata per lo più presa come ulteriore prova del crollo del consenso. Quando ho parlato con due degli scienziati che l'avevano firmata, hanno convenuto che c'erano due possibili spiegazioni per il Sars-CoV2: o veniva da una fuoriuscita zoonotica o da un laboratorio.

La teoria del lab-leak aveva guadagnato entusiasmo in gran parte perché l'ipotesi dello spillover zoonotico mancava di prove cruciali. Ma entrambi hanno anche riconosciuto che non c'erano prove dirette per una fuga dal laboratorio. David Relman, un eminente microbiologo di Stanford che aveva aiutato a organizzare la lettera su Science, mi disse: "È tutto circostanziale".

Avevo fatto una videochiamata a Relman, domenica pomeriggio, perché speravo che potesse aiutarmi a caratterizzare le prove per ogni teoria. Ha detto di aver visto diversi punti a favore dello spillover zoonotico.

Il primo era che questo era di solito il modo in cui i nuovi virus emergevano nelle persone, e la letteratura suggeriva che i crossover animali "accadono molto più di quanto sappiamo". Ai margini della civiltà umana, dove i villaggi premevano contro la boscaglia, gli scienziati continuavano a trovare anticorpi di malattie mortali che non si erano mai diffuse: henipavirus, sars, ebola, "focolai di villaggio che sono come fiammate in una padella", ha detto Relman.

Inoltre, portando più esseri umani a contatto con gli animali selvatici, il vigoroso commercio di animali selvatici della Cina aveva ampliato le opportunità che si verificassero tali ricadute.

Se questo suonava un po' astratto, il suo secondo punto a favore della diffusione zoonotica era più concreto. Dalla scorsa estate, gli scienziati avevano identificato i parenti noti più vicini del sars-CoV-2 nei pipistrelli a ferro di cavallo. "I parenti noti più vicini di sars-CoV-2 si trovano tutti nei pipistrelli, e si trovano nei pipistrelli in Cina", ha detto Relman.

"Quindi bisogna pensare che ad un certo punto questo virus o i suoi immediati antenati sono stati trovati nei pipistrelli - sembra una conclusione ragionevole. L'unica domanda era: Qual è stato il percorso dal pipistrello all'uomo?".

In teoria, almeno, questo non è un salto così complicato. "Ci sono molti casi in cui i virus passano dai pipistrelli agli esseri umani", ha detto. Ma c'erano una serie di ragioni per cui la possibilità di una fuga di notizie dal laboratorio rimaneva percorribile.

Gli scienziati cinesi hanno riferito di aver testato cinquantamila campioni di trecento specie di animali selvatici, alla ricerca dell'anello mancante, e non ne avevano ancora trovato uno che portasse il Sars-CoV-2. "Il fatto è che nessuno ha trovato sars-CoV-2 da nessuna parte se non negli esseri umani", ha detto Relman. "Quindi questo mi suona come un po' strano". Allo stesso tempo, anche negli Stati Uniti, i giornalisti investigativi avevano scoperto che "le perdite di laboratorio sono più comuni di quanto si possa sperare".

L'ultimo punto di dati che Relman ha menzionato è quello che viene ripetuto più spesso: una delle più grandi collezioni di coronavirus di pipistrello si trovava nell'Istituto di virologia di Wuhan, nella stessa città in cui è avvenuto il focolaio. Nel frattempo, il luogo dove sono stati scoperti i parenti più vicini conosciuti del sars-CoV-2 è nella provincia di Yunnan, che confina con il Myanmar, a mille miglia di distanza.

Martedì sera, ho parlato per videochiamata con Ralph Baric, il virologo dell'U.N.C. il cui lavoro era caduto sotto lo sguardo sospettoso di Rand Paul. Baric aveva anche firmato la lettera di Relman su Science, ma mi ha detto che le sue preoccupazioni erano state per il fallimento dell'OMS nel condurre una revisione completa e trasparente delle misure di biosicurezza all'Istituto di virologia di Wuhan.

"Credo davvero che la sequenza genetica del sars-CoV-2 indichi un evento di origine naturale dalla fauna selvatica", ha detto. Baric ha un aspetto robusto, con baffi a pennello e occhi leggermente malinconici. Il suggerimento che ci sarebbero voluti alcuni esperimenti scientifici cinesi per portare il virus dai pipistrelli nello Yunnan agli esseri umani a Wuhan sembrava lasciarlo leggermente offeso, a nome del mondo naturale. Per quanto grande sia la biblioteca dell'Istituto Wuhan di virus di pipistrello, ha detto, il deposito di virus in natura lo supera di "molti ordini di grandezza".

Baric ha detto che sars-CoV-2 era abbastanza diverso dai virus conosciuti che per adattarlo da un ceppo ancestrale avrebbe richiesto una prodezza davvero senza precedenti di reingegneria genetica. "E naturalmente non sai cosa stai ingegnerizzando, perché sars-CoV-2 non sarebbe esistito", ha detto Baric.

Un'altra possibilità era che un virus quasi identico al patogeno finale, che era stato raccolto in natura e conservato nel deposito di virus, era in qualche modo sfuggito al contenimento, ma non aveva visto alcuna prova specifica per sostenere questa ipotesi, anche.

Tutto ciò che si sa per certo è che un patogeno che probabilmente ha avuto origine nei pipistrelli ha trasferito le specie e ha causato una pandemia globale negli esseri umani, forse in un modo che era successo solo poche volte nella storia della medicina moderna o in un modo - attraverso un laboratorio - che potrebbe non essere mai successo prima. La preferenza di Baric era per la teoria che assomigliava a focolai precedenti.

Quando si tratta di fenomeni emergenti, il modo naturale della scienza è la probabilità, l'incertezza, il dubbio. Non sappiamo ancora come il virus sia passato dagli animali alle persone; è possibile che non lo sapremo per molto tempo.

La fonte animale originale della pandemia SARS (pipistrelli) non è stata individuata fino al 2017, quindici anni dopo l'epidemia globale (per inciso, la scoperta è stata fatta all'Istituto di virologia di Wuhan). La probabile fonte dell'H.I.V., che si è riversata dagli scimpanzé, forse già alla fine del 1800, non è stata individuata fino al 1999.

Ora il presidente Biden, avendo chiesto alla comunità di intelligence di rivalutare le origini della pandemia, ha spostato il dibattito nel regno della geopolitica, che ha i suoi problemi di probabilità, incertezza, dubbio. Relman ha detto: "Non credo che avremo necessariamente una risposta definitiva".