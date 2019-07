22 lug 2019 18:27

TONINELLI NE HA COMBINATA UN'ALTRA – IL MINISTRO DEI TRASPORTI LICENZIA CON UNA MAIL PIERLUIGI COPPOLA, L'UNICO ESPERTO DELLA COMMISSIONE PER L’ANALISI COSTI-BENEFICI SULLA TAV A FAVORE DELL’OPERA – LA VERSIONE DEL MINISTRO (PER MANCANZA DI PROVE): “HA VIOLATO LA RISERVATEZZA” – SALVINI: “NON CI SIAMO PROPRIO. FA IL MINISTRO AI BLOCCHI STRADALI, MA NOI SIAMO AL GOVERNO PER SBLOCCARE LE STRADE, NON PER BLOCCARLE”