17 ago 2024 20:25

TORNA SILVIO, TUTTO È PERDONATO! - MASSIMO GIANNINI: “C’È DA CHIEDERSI COME POSSANO CONVIVERE L’IDEA DI CENTRO-DESTRA CUSTODITA DAGLI EREDI DEL CAVALIERE E LA DOTTRINA DELLA DESTRA-DESTRA PROPALATA DAI NIPOTINI DI ALMIRANTE. C’È DA DOMANDARSI COME POSSANO SENTIRSI A CASA LORO, I SEDICENTI “MODERATI”, NELLA COALIZIONE GESTITA COME UNA CASERMA DALLA “DONNA SOLA AL COMANDO” - IL 14 OTTOBRE 2022, L’UNTO DEL SIGNORE AGITÒ IN AULA AL SENATO UN FAMOSO PEZZO DI CARTA, DOVE DI SUO PUGNO AVEVA SCRITTO: “GIORGIA NON È DISPONIBILE AI CAMBIAMENTI, È UNA CON CUI NON SI PUÒ ANDARE D’ACCORDO: SUPPONENTE, PREPOTENTE, ARROGANTE, OFFENSIVA”. SE QUEL FOGLIETTO ESISTE ANCORA, È IL MOMENTO CHE MARINA E PIER SILVIO LO RITIRINO FUORI DAI CASSETTI DI VILLA SAN MARTINO..,”