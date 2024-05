23 mag 2024 15:29

TRUMP HA UNA FASCINAZIONE PER PUTIN, E NON LO NASCONDE – IL TYCOON CONTINUA A MILLANTARE I SUCCESSI CHE OTTERRÀ IN CASO DI RIELEZIONE: “IL PRESIDENTE EDLLA RUSSIA LIBERERÀ PER ME E PER NESSUN ALTRO EVAN GERSHKOVICH, IL GIORNALISTA DEL ‘WALL STREET JOURNAL’ DETENUTO DA OLTRE UN ANNO” – L’EX PRESIDENTE USA CHIEDE (DI NUOVO L’ARCHIVIAZIONE PER IL CASO DELLE CARTE SEGRETE A MAR-A-LAGO…)