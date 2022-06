CON TUTTE LE BEGHE CHE HA ZELENSKY, GLI MANCAVA SOLO LO PSICODRAMMA DEI CINQUE STELLE – IL PRESIDENTE UCRAINO IN COLLEGAMENTO AL “GLOBAL POLICY FORUM” DELL’ISPI RISPONDE COSÌ A UNA DOMANDA DI MARIO MONTI SUL VOTO DI DOMANI IN PARLAMENTO: “PER FAVORE, SOSTENETECI” – “CI SERVONO ARMI ED EQUIPAGGIAMENTI MODERNI. CI SERVONO GARANZIE DI SICUREZZA PER IL FUTURO, RINGRAZIAMO PER IL SOSTEGNO IL GOVERNO ITALIANO…”

VOLODYMYR ZELENSKY IN COLLEGAMENTO CON L'ISPI

Zelensky, grazie Italia, sia tra garanti nostra sicurezza

(ANSA) - Per eventuali trattative con la Russia ci servono "garanzie di sicurezza per il futuro, e crediamo che l'Italia dovrebbe essere tra i garanti. Ringraziamo per il sostegno il governo italiano". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum dell'Ispi.

Zelensky, risoluzione in Italia? Per favore sosteneteci

(ANSA) - "Per favore, sosteneteci". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in videocollegamento al Global Policy

di maio conte

Per favore, sosteneteci". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum dell'Ispi, facendo riferimento a una domanda dell'ex premier Mario Monti sul voto di domani in Parlamento.

Zelensky, ci servono armi ed equipaggiamenti moderni

(ANSA) - "L'Ucraina ha bisogno di aiuto: rifornimenti, alimenti, armi ed equipaggiamenti moderni". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum dell'Ispi in corso a Milano.

mario draghi volodymyr zelensky

Zelensky, l'Ucraina deve rinascere dalle sue ceneri

(ANSA) - "Non possono bastare le sanzioni alla Russia. L'Ucraina deve rinascere dalla proprie ceneri: dobbiamo permettere alle persone di tornare alle proprie case, questa deve essere la nostra priorità, altrimenti avremmo una crisi senza precedenti". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum dell'Ispi.

LUIGI DI MAIO - BEPPE GRILLO - GIUSEPPE CONTE

Zelensky, Ue ci consideri un partner alla pari

(ANSA) - "Ciò che vogliamo è la fine della guerra e che la nostra terra non appartenga a nessun altro. Stiamo proteggendo i nostri obiettivi e valori comuni con l'Europa. Per noi questo è un fattore unificante e credo che sia per questo che abbiamo ricevuto lo status di candidato. L'Ue deve solo considerarci un partner alla pari". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum dell'Ispi.

Zelensky, grazie Italia, sia tra garanti nostra sicurezza

volodymyr zelensky a kharkiv 11

(ANSA) - Per eventuali trattative con la Russia ci servono "garanzie di sicurezza per il futuro, e crediamo che l'Italia dovrebbe essere tra i garanti. Ringraziamo per il sostegno il governo italiano". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum dell'Ispi.

Zelensky, risoluzione in Italia? Per favore sosteneteci

(ANSA) - "Per favore, sosteneteci". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo in videocollegamento al Global Policy Forum dell'Ispi, facendo riferimento a una domanda dell'ex premier Mario Monti sul voto di domani in Parlamento.

conte di maio luigi di maio giuseppe conte meme by carli