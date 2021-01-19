TWEET FLASH! - LA MIGLIOR SINTESI DELLA GIORNATA AL SENATO BY SPINOZA (QUESTA VOLTA NON È SATIRA): "MA DOVE VOGLIAMO ANDARE SE DOPO UN ANNO DI PANDEMIA NEMMENO UN SENATORE SA COME SI INDOSSA UNA MASCHERINA"

-

Condividi questo articolo

 

 

Condividi questo articolo

politica