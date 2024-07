VALDITARA, UNA GAFFE DOPO L’ALTRA - IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE INTERVIENE SUL CASO DEL PROFESSORE DI ROMA CHE FACEVA SELFIE CON SALUTI ROMANI, INSULTAVA STUDENTI GAY E STRANIERI E SIMULAVA ATTI SESSUALI E LA BUTTA…IN POLITICA: “IL FAMIGERATO PROFESSORE 'FASCISTA' DELL'ISTITUTO #PIRELLI, È IN REALTÀ UN EX DIRIGENTE DEL PD ABRUZZESE” - LA REPLICA DEL M5S: “MA CHI SE NE FREGA DI QUALE PARTITO È QUEL PROF? IL DOVERE DI UN MINISTRO È VERIFICARE QUANTO ACCADUTO ED INTERVENIRE SE NECESSARIO, NON INDAGARE QUALE SIA IL PARTITO DI QUESTO O QUEL DOCENTE…”

Ormai è certo: il famigerato professore "fascista" dell'istituto #Pirelli, che ha indotto numerosi esponenti del PD e del M5S a paventare il rischio di un dilagare di episodi di #fascismo a scuola, è in realtà un ex dirigente del PD abruzzese. Non solo: è anche un convinto… — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) July 26, 2024

Ormai è certo: il famigerato professore "fascista" dell'istituto #Pirelli, che ha indotto numerosi esponenti del PD e del M5S a paventare il rischio di un dilagare di episodi di #fascismo a scuola, è in realtà un ex dirigente del PD abruzzese. Non solo: è anche un convinto antifascista.

Chi si è precipitato a chiedermi dichiarazioni di condanna e di stigma verso il "pericoloso eversore" ha fatto una pessima figura. Peccato che fra costoro vi sia anche una autorevole esponente del Pd, Anna Ascani, vicepresidente della Camera, che quantomeno per il ruolo ricoperto avrebbe dovuto usare maggiore prudenza e toni più misurati e istituzionali.

Chiarito che il docente non è un pericoloso fascista, l'ufficio scolastico del Lazio verificherà ora se realmente il professore ha usato espressioni omofobe e razziste.

M5S A VALDITARA, CHI SE NE FREGA DI CHE PARTITO È PROF PIRELLI

M5S a Valditara, chi se ne frega di che partito è prof Pirelli Il ministro è abituato a fare figuracce (ANSA) - ROMA, 26 LUG - "Abbiamo un ministro dell'Istruzione che riduce il caso grave di un docente che avrebbe espresso atteggiamenti razzisti, omofobi e fascisti a una mera questione di casacche.

Giuseppe Valditara ci informa infatti che il prof del Pirelli sarebbe un dirigente del PD abruzzese, come se questo lo giustificasse in qualche modo o svilisse chi come noi ha chiesto al ministro di fare luce sulla vicenda che lo ha coinvolto. Ma chi se ne frega di quale partito è quel prof?

Il dovere di un ministro è verificare quanto accaduto ed intervenire se necessario, non indagare quale sia il partito di questo o quel docente. Siamo di fronte all'ennesima polemica politica becera sulla pelle della scuola in cui a fare una pessima figura è proprio Giuseppe Valditara. Ma d'altronde è abituato". Lo scrivono in una nota gli esponenti del M5S in Commissione Cultura alla Camera Antonio Caso e Gaetano Amato.

