VEDI COME SI "CONVINCONO" NO-VAX E SOCI A CORRERE A FARSI IL VACCINO? LASCIANDOLI FUORI DAL RISTORANTE! - ANNALISA CHIRICO, UNA CHE CONSIDERAVA IL GREEN PASS "UN MISURA DA STATO POLIZIESCO" E "UN MODO SUBDOLO PER IMPORRE L'OBBLIGO", HA POSTATO SUBITO UNA FOTO DELL'INIEZIONE, INCASSANDO IL LIKE DI SALVINI - IL "CAPITONE" SU TWITTER SPARA LA SOLITA FOTO "BUONGIORNISTA" CON CAFFÈ E UN "QR CODE" STRATEGICAMENTE IN BELLA VISTA: PARE SI SIA VACCINATO...

Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene Amici? pic.twitter.com/hWfNMiWbd2 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) July 23, 2021

1 - MATTEO SALVINI E LA FOTO CON UN QR CODE CHE SOMIGLIA MOLTO AL GREEN PASS. I COMMENTI: “È IL MENÙ DEL BAR?” “FOTO STUDIATA”

Da www.ilfattoquotidiano.it

“A me interessa non rovinare la vita di milioni di italiani che ancora non sono coperti dal vaccino. Molti non possono farlo, per motivi di salute. Complicare la vita a queste persone con l’obbligo del Green pass? Non scherziamo. Non possiamo fermare a metà luglio una stagione turistica che sta faticosamente ripartendo. Soprattutto in un momento in cui, anche se risalgono i contagi, le terapie intensive restano quasi vuote”, parole di Matteo Salvini dette ad Agorà su RaiTre.

Che il leader della Lega si sarebbe vaccinato lo aveva detto lui stesso dopo un comizio a Napoli a sostegno del candidato sindaco Maresca. Ma che poche ore dopo le parole pronunciate sulla Rai (e le parole del premier Draghi) postasse una foto con quello che parrebbe un Green Pass in bella vista, ha fatto ‘scatenare’ e non poco gli utenti di Twitter.

Salvini si mostra sorridente, un caffeuccio, frase d’ordinanza (“Salute, lavoro e libertà devono stare insieme. A volte nei palazzi della politica combattiamo da soli, ma il sostegno di milioni di Italiani ci regala forza e coraggio. Vi si vuole bene Amici), emoji della faccia con le guance rosse e sul tavolo mascherina sistemata sopra ad alcuni fogli.

Gli utenti del social non hanno dubbi: quel QR Code è un Green Pass. “Matteo, quello è il QR Code del ristorante?” “Se è il ristorante della Regione Lombardia…“, “Matteo cos’è quel foglio lì?“, “Cos’è questa timidezza? Non ci dici che ti sei vaccinato?“. “Non è lì per caso“, “La foto sembra studiata ad arte con tutti i pezzetti al posto giusto“, sentenzia qualcuno.

In molti ripropongono un tweet del leader del Carroccio datato 13 luglio: “Vaccino, tampone o green pass per entrare in bar e ristoranti? Non scherziamo” e aggiungono “Si scherzava”. E ancora, c’è chi commenta “fa tamponi tutti i giorni, come tutti i politici”, “mica è detto che sia il suo”. Sempre secondo alcuni utenti del social, Salvini si troverebbe nel bar della Fabbrica del Vapore, hub vaccinale milanese.

2 - COVID-19, SALVINI SI È VACCINATO OGGI A MILANO

Da www.rainews.it

Matteo Salvini si è vaccinato contro il Covid a Milano. Il segretario leghista si è sottoposto alla somministrazione della prima dose di vaccino, stando a quanto apprende l'Agi da fonti qualificate.

MATTEO SALVINI DOPO L'INCONTRO CON MARIO DRAGHI

Salvini aveva rinviato il primo appuntamento con la vaccinazione fissato il 28 giugno per testimoniare nell'udienza del processo per diffamazione che lo vede come parte civile contro Carlo De Benedetti, ex editore del gruppo L'Espresso.

A maggio del 2018 l'ingegnere parlò del capo della Lega al Festival della tv e dei nuovi media a Dogliani, rispondendo alle domande di Lilli Gruber: disse che "era il peggio" e lo definì "antisemita e xenofobo".

Il post su Instagram con il Qr code A suggerire che Salvini possa essersi vaccinato è stato stamane un post su Instagram: Matteo Salvini che prende un caffè, in basso a destra un foglio dove si notano un Qr code e il logo di Regione Lombardia. Nell'immagine un bar che sembra quello della "Fabbrica del Vapore", uno degli hub vaccinali più importanti di Milano.

Il leader della Lega, dopo settimane di tira e molla si è dunque vaccinato? Una fonte vicina al capo del Carroccio, interpellata dalla "Dire", sibila che "potrebbe averlo fatto", senza aggiungere altro e trincerandosi dietro la privacy sanitaria. Difficile avere conferme ufficiali, se non saranno fornite dal leader della Lega in persona.

In Regione Lombardia la tenuta degli elenchi (peraltro sempre coperta da privacy) è di pertinenza di Poste italiane, che poi trasmette alle singole Asst, (aziende socio sanitarie territoriali) i nominativi di chi si sottopone all'iniezione giorno per giorno. L'Asst competente per la Fabbrica del Vapore è la Fatebenefratelli-Sacco.

