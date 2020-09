LA RICONOSCETE? – LA BAMBINA RITRATTA IN QUESTA FOTO NEL SUO PRIMO GIORNO DI SCUOLA HA FATTO UNA CARRIERA MOLTO AL DI SOPRA DELLE SUE ASPETTATIVE: ORA È LEI A TENERE CON IL FIATO SOSPESO MILIONI DI ALUNNI, DOCENTI E INSEGNANTI PER VIA DELLE SUE (NON) DECISIONI. VA PAZZA PER IL ROSSETTO E HA UNA CERTA SOMIGLIANZA CON UNA COMICA TELEVISIVA - LE FOTO DI “OGGI”