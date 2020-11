LA VICE CHE NON SARÀ VICE - KAMALA, LA BATTAGLIERA CANDIDATA CHE È GIÀ IN POLE PER IL 2024, A MAGGIOR RAGIONE DOPO LA PERFORMANCE NON STELLARE DEL SUO COMPARE BIDEN. 9 AFROAMERICANI SU 10 VOTANO PER I DEMOCRATICI, E QUESTO ELETTORATO HA DI NUOVO UN SIMBOLO. SENZA DI LEI E SENZA LA PANDEMIA, PROBABILMENTE JOE NON CE L'AVREBBE (QUASI) FATTA