In ogni caso il vero problema non è l’inglese.— David Carretta (@davcarretta) November 24, 2022
Buon ascolto integrale. https://t.co/kS6ITwoQjK
VIDEO FLASH! – PICHETTO DI DISONORE! IL MINISTRO DELL’AMBIENTE DEL GOVERNO MELONI GILBERTO PICHETTO FRATIN SI FERMA A PARLARE CON I GIORNALISTI A MARGINE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO AFFARI ENERGIA A BRUXELLES: TENTENNA, FA IL VAGO, SEMBRA CAPIRE POCO O NULLA DI COSA STA PARLANDO – E QUANDO GLI CHIEDONO, IN INGLESE, SE PENSA SIA POSSIBILE UN COMPROMESSO, RISPONDE: “COMPLIMENTI…INSOMMA”. IN CHE MANI SIAMO!-
In ogni caso il vero problema non è l’inglese.— David Carretta (@davcarretta) November 24, 2022
Buon ascolto integrale. https://t.co/kS6ITwoQjK
DAGOREPORT - RENZI È FINITO A MANGIARE LA POLVERE DELL'AUTIGRILL - A FAR CROLLARE IL SUO CASTELLO DI CARTE SULL'INCONTRO TRA LUI E MARCO MANCINI, È BASTATO CHE VENISSE ALLO SCOPERTO LA MISTERIOSA DONNA CHE HA GIRATO I VIDEO, POI MESSI IN ONDA DA “REPORT” A MAGGIO 2021 - CERTO, SIA A RENZI CHE ALLO SPIONE MANCINI FACEVA COMODO GRIDARE AL COMPLOTTO DEI SERVIZI SEGRETI (IL PRIMO) E DI ESSERE STATO CACCIATO DAL DIS (IL SECONDO). INVECE I DUE “PERSEGUITATI” SONO STATI SEMPLICEMENTE INCHIODATI DA UN’INSEGNANTE, BLOCCATA IN UN AUTOGRILL PER LE ESIGENZE DEL SUO GENITORE DI ANDARE IN BAGNO - TUTTE LE CAZZATE DETTE DAL BULLO DI RIGNANO SULLA BELLONI E IL SEGRETO DI STATO...
ANGELO BONELLI DÀ RAGIONE A DAGOSPIA! – NELL’INTERVISTA RILASCIATA A “METROPOLIS” OGGI POMERIGGIO, HA AMMESSO DI AVER SCELTO DI CANDIDARE ABOUBAKAR SOUMAHORO PERCHÉ TRASFORMATO IN EROE DA ZORO, DAMILANO E FAZIO: “È UNA PERSONA MOLTO NOTA, FREQUENTAVA GLI STUDI DI PROPAGANDA, L’ESPRESSO GLI HA FATTO LA COPERTINA. NON C’ERANO ELEMENTI PER CAPIRE…” – LA POLITICA A SINISTRA È COME UN TALENT SHOW, MA LA SELEZIONE LA FANNO I GIUDICI DEI TELECIRCOLETTI CHE NON CAPISCONO UNA MAZZA…
“LA GIUSTIZIA DEVE LAVORARE IN PIENA INDIPENDENZA” – DALL’ELISEO ARRIVA IL PRIMO, PARACULISSIMO, COMMENTO ALL’INDAGINE SU EMMANUEL MACRON: "ABBIAMO PRESO ATTO DELLA COMUNICAZIONE DELLA PROCURA FINANZIARIA NAZIONALE. SPETTA ALLA MAGISTRATURA CONDURRE QUESTE INDAGINE” (E GRAZIE AL CAZZO)
DAL PISELLONE AL PIRELLONE – LA PORNOSTAR PRISCILLA SALERNO VUOLE RIPROVARCI CON LA POLITICA: SI CANDIDERÀ ALLA PRESIDENZA DELLA LOMBARDIA – L’ATTRICE POLITICAMENTE NON È VERGINE: NEL 2021 AVEVA GIÀ PROVATO A CANDIDARSI CON IL CENTRODESTRA ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DI SALERNO, MA ERA STATA "TROMBATA" – IL SUO MANIFESTO: “SIAMO STANCHI DI QUESTA POLITICA STANTIA, DI QUESTA POLITICA SOLO DI PAROLE E FATTI LORO, NON FATTI NOSTRI. LA SIGNORA MORATTI? È ORA CHE SI RIPOSI..."
VOULEZ-VOUS VOUCHER AVEC MOI – NUOVO GOVERNO, VECCHIE RICETTE: GIORGIA MELONI RICICCIA I VOUCHER DA 10 EURO L’ORA (7,50 NETTI) PER PAGARE I DIPENDENTI CHE GUADAGNANO FINO A 10MILA EURO L’ANNO – LA MISURA, ACCUSATA DI FAVORIRE LO SFRUTTAMENTO DEI LAVORATORI, ERA STATA LIMITATA DAL GOVERNO GENTILONI, MA ORA LA DUCETTA PROVA A REINTRODURLI PER "REGOLARIZZARE IL LAVORO STAGIONALE" - I SINDACATI SI FIONDANO CONTRO IL GOVERNO: “SI ATTACCANO I DIRITTI DEI LAVORATORI PIÙ FRAGILI"