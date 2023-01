VIDEO! - GUARDATE COME LETIZIA MORATTI DANZA SCATENATA SULLE NOTE DI “SCIOLGO LE TRECCE AI CAVALLI” IL GIORNO DELL’EPIFANIA CON I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE “CITY ANGELS” A MILANO – “LADY MESTIZIA”, CANDIDATA ALLA PRESIDENZA DELLA LOMBARDIA, SE SARÀ CASSATA DAGLI ELETTORI, POTRÀ COMUNQUE ANDARE A “BALLANDO CON LE STELLE” E TENTARE DI VINCERE…

Lombardy presidential candidate Letizia Moratti dances with City Angels volunteers. Jan 6, 2023 pic.twitter.com/hEC02Xaexw — Crazy Ass Moments in Italian Politics (@CrazyItalianPol) January 7, 2023

Andrea Lattanzi per www.repubblica.it

letizia moratti balla 4

Il tradizionale pranzo dei City Angels per i meno fortunati di Milano si trasforma in terreno di contesa elettorale. Presenti, infatti, i candidati al Pirellone Attilio Fontana, Pierfrancesco Majorino e Letizia Moratti. Proprio quest'ultima, in lizza per il Terzo polo dopo aver rotto col centrodestra, si è resa protagonista di lunghi balli assieme a senza tetto e volontari durante la festa all'hotel Principe di Savoia. Un contrasto non da poco se si pensa che l'ex-sindaca di Milano ed ex-ministra proviene da una delle famiglie maggiormente benestanti, ma anche filantropiche, della città.

letizia moratti balla 1 letizia moratti balla 3 letizia moratti balla 2 letizia moratti balla 5