“SILVIO, NELLE CONDIZIONI DATE PUOI ENTRARE NELLA STORIA SCEGLIENDO IL NUOVO PRESIDENTE”, GIANNI LETTA FRENA LE MEGALOMANIE QURINALIZIE DI BERLUSCONI FOMENTATE DAL DUPLEX RONZULLI-TAJANI CHE RISCHIANO, A SUO PARERE, DI ESPORRE MEDIASET E FORZA ITALIA AD UNA SCONFITTA PERICOLOSA – IL CAV SMANIA PER METTERSI IN GIOCO NON ALLA TERZA, MA SUBITO, ALLA PRIMA VOTAZIONE. SALVINI E MELONI SPERANO CHE PRENDA UNO SCHIAFFONE. POI TOCCHERA’ ALL’EMINENZA AZZURRINA ENTRARE IN GIOCO. IL LEGAME CON DRAGHI E I RAPPORTI TORNATI BUONI CON SALVINI – DAGOREPORT