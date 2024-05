24 mag 2024 20:15

VIDEO: “TORNA A CASA, VIVA L’ITALIA ANTIFASCISTA!” - LA MELONA CONTESTATA AL FESTIVAL DELL’ECONOMIA DI TRENTO– LA DUCETTA SULLA FIGURACCIA DEL REDDITOMETRO, RITIRATO NEL GIRO DI 24 ORE, SE LA CANTA E SE LA SUONA: QUATTRO SMORFIE PER FAR CREDERE CHE LEI FOSSE COMPLETAMENTE IGNARA DEL PROVVEDIMENTO STUDIATO DAL VICEMINISTRO LEO, QUANDO IN REALTÀ LA COATTA PREMIER L’AVEVA VIDIMATO E GIORGETTI FIRMATO - L'INTERVISTATRICE (SI FA PER DIRE) MARIA LATELLA NON CI PENSA NEMMENO A CHIEDERLE SE AVESSE CONCORDATO CON IL MEF UN DECRETO DI TANTA IMPORTANZA (ZERO DOMANDE ANCHE SULLA PROSSIMA PROCEDURA DI INFRAZIONE, SUL MES DA RATIFICARE O SUI CONTI SCOPPIATI) - QUANTO LE PESA ANCORA IL FALLIMENTO FAMIGLIARE CON IL DISCOLO GIAMBRUNO: "CON MIA FIGLIA PASSO 1 ORA AL GIORNO. PENSATE CHE MIO UNICO OBIETTIVO SIA RESTARE A FARE QUESTO LAVORO?" (NESSUNO LA COSTRINGE...)