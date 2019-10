VIDEO: IL LINCIAGGIO DELLA IENA FILIPPO ROMA ALLA FESTA DEI 5 STELLE, COLPITO DA SCHIAFFI E PUGNI E POI SALVATO DALLA POLIZIA - TRA CHI INVEISCE C'È ANCHE UNA CONSIGLIERA COMUNALE DI ROMA, CRISTIANA PACIOCCO, CHE URLA ''VERGOGNA VERGOGNA'', FA AVVICINARE LA IENA ALLA GRATA MENTRE UN SUO AMICO PROVA A MENARLO - PERCHÉ DI MAIO NE' IL MOVIMENTO DICONO UNA PAROLA SUI PICCHIATORI A 5 STELLE? L'INVIATO VOLEVA CHIEDERE CONTO ALLA RAGGI DELLO SCANDALO RIFIUTI, OVVERO FACEVA IL SUO LAVORO

OCCHIO: Tra chi inveisce contro Filippo Roma c'è anche una consigliera comunale del M5s romano. Dopo l'aggressione, dietro una grata, la iena si avvicina per sentire cosa dice. Uno dietro di lei parte con un pugno per prenderlo. Lei allora lo porta via capendo che c’è la telecamera che riprende tutto. I due anche in altri momenti si vedono che si muovono insieme.

Insomma una consigliera comunale della capitale d'Italia, come gli altri facinorosi che almeno non hanno un ruolo istituzionale, grida ''vergognatevi vergognatevi'' e dopo l’aggressione invece di placare gli animi inveisce contro l'inviato, attirandolo anche verso l'ennesimo picchiatore.

Filippo Roma nel mirino dei militanti del M5S: la Iena è andata a Napoli per cercare di parlare con Virginia Raggi, dopo l’inchiesta sui “furbetti dei rifiuti” a Roma. Mentre cercava di avvicinare la sindaca in una zona aperta al pubblico, però, lui e il cameraman Mattia Migliori sono stati assaliti dalla folla che li ha aggrediti anche fisicamente, come potete vedere nel video qui. Parte anche un pugno che va a segno e un altro per fortuna che va a vuoto: “Merda, buffone, leccaculo, torna dal tuo padrone”, sono solo alcuni degli epiteti che sono stati gentilmente affibbiati alla Iena. “Hanno cercato di linciarci”, ha detto Filippo, “solo per merito dell’intervento della polizia ci siamo salvati”.

E l’aggressione alla Iena, “reo” di indagare sulla gestione dei rifiuti a Roma nel servizio che potete vedere cliccando qui, ha scatenato anche le reazioni del mondo politico. Il capogruppo al Senato del Partito democratico Andrea Marcucci ha detto: “Inqualificabile il trattamento che i militanti 5 stelle hanno riservato a Napoli a Filippo. Chi parla in questi giorni di alleanza organica senza se e senza ma con il M5S faccia i conti anche con questi atteggiamenti". Attacchi anche da Forza Italia: “I Cinque stelle non hanno fatto un buon servizio né alla sindaca di Roma né alla immagine che danno di loro stessi.

Chi parla di trasparenza non può cimentarsi in un linciaggio ai danni di Filippo Roma a suon di urla insulti spinte e cazzotti. Quello che è accaduto getta una luce sinistra sul Movimento", ha detto Gianni Sammarco responsabile della comunicazione di FI Lazio. Gli unici che non si sono ancora fatti sentire sono proprio gli esponenti del Movimento.

L’inchiesta di Filippo Roma e Marco Occhipinti, comunque, non si ferma: martedì alle 21.15 su Italia 1 non perdetevi il nuovo servizio sui “furbetti” della raccolta dei rifiuti nella Capitale. Con una domanda importante: quali sono le possibili responsabilità della sindaca Virginia Raggi?

