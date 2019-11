DE MAGISTRIS, HAI UN PROBLEMA - IL COMUNE DI NAPOLI E LE SUE PARTECIPATE HANNO UN DEBITO COMPLESSIVO DI 4,8 MILIARDI DI EURO - PER LA GIUNTA ARANCIONE NON CI SONO PROBLEMI: IL PATRIMONIO COMUNALE DI 9 MILIARDI SAREBBE UNA GARANZIA PER FAR FRONTE A TUTTI I DEBITI…