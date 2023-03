17 mar 2023 08:50

XI JINPING VOLA A MOSCA! DAL 20 AL 22 MARZO IL PRESIDENTE CINESE SARÀ IN RUSSIA PER INCONTRARE PUTIN, UFFICIALMENTE PER “DISCUTERE LA COOPERAZIONE STRATEGICA TRA I DUE PAESI: IL PIANO DI PACE DEL DRAGONE È IRRICEVIBILE PER GLI UCRAINI, MA LA MANOVRA POLITICA SERVE A PECHINO PER ENFATIZZARE IL SUO RUOLO “BUONO” E APPARECCHIARSI IL NUOVO ORDINE MONDIALE – “POLITICO” RIVELA: “LA CINA MANDA FUCILI E ATTREZZATURA MILITARE ALLA RUSSIA”