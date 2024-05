IL 2024 DA INCUBO DI DJOKOVIC - IL 37ENNE IN QUESTA PRIMA PARTE DI STAGIONE HA COLLEZIONATO CINQUE SCONFITTE E ZERO FINALI NEI TORNEI IN CUI HA PARTECIPATO. E A GINEVRA, OLTRE ALLA SCONFITTA CONTRO MACHAC, A DESTARE PREOCCUPAZIONE SONO STATI I TREMORI ALLA MANI – È STATO LUI STESSO AD AMMETTERE DI ESSERE PREOCCUPATO: “HO AVUTO UN FORTE MAL DI STOMACO, SONO STATO MOLTO MALE E…” – VIDEO

Mancano poche ore all’inizio della 123esima edizione del Roland Garros, e solo una manciata in più al ritorno sulla terra rossa parigina del campione in carica Novak Djokovic, che l’anno scorso aveva strappato lo scettro a Rafa Nadal. […] il numero 1 serbo ha incontrato più di qualche difficoltà in questa prima parte di stagione, collezionando cinque sconfitte e nessuna finale nei tornei in cui ha partecipato.

L’ultima eliminazione l’ha subita venerdì 24 maggio all’Atp 250 di Ginevra, che aveva deciso di disputare per riprendere la forma prima dell’inizio dello Slam di Parigi. Dopo 2 ore e 8 minuti è stato battuto dal ceco Tomas Machac 6-4, 0-6, 6-1, mentre l’ultima apparizione era stata agli Internazionali d’Italia a Roma, con la clamorosa sconfitta al terzo turno contro il 32esimo della classifica Atp Alejandro Tabilo. E dopo il colpo subito alla testa per colpa di una borraccia di un tifoso.

Alla vigilia del Roland Garros, è lo stesso Djokovic ad ammettere che qualcosa non va: «Ovviamente sono preoccupato. Non gioco per niente bene dall’inizio della stagione», ha detto il campione serbo, che se non dovesse arrivare almeno in semifinale, perderà la prima posizione in favore di Jannik Sinner a prescindere dai risultati del tennista italiano, «ho avuto qualche bella partita qua e là, ma è così, bisogna accettarlo».

Il 37enne, che Ginevra ha disputato il suo 1.100esimo incontro – terzo dopo Jimmy Connors e Roger Federer – ha ammesso di aver avuto dei problemi fisici. Un forte mal di stomaco, «mi sono sentito molto male», prima del match contro Machac, e «nemmeno la notte precedente era andata bene».

Poi il tremore alla mano con cui teneva la bottiglietta d’acqua a bordo campo durante l’ultimo match, catturato dalle telecamere, sintomo del grande sforzo che il tennista stava facendo per rimanere in partita. Forse anche sintomo della difficoltà a tenere alto il ritmo per tutto l’incontro. C’è chi storce il naso ricordando che in primavera, tra la sorpresa generale, si è separato da due delle figure più importanti del suo staff, Goran Ivanisevic ed il preparatore fisico Marco Panichi. […]

