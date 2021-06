L'ARABIA E L'ORGOGLIO DI VALE – IL PRINCIPE SAUDITA VUOLE VALENTINO ROSSI SULLA DUCATI NEL 2022: “NON HO DECISO, CI PENSERÒ MEGLIO IN ESTATE, SARÀ PERÒ DIFFICILE VEDERMI IN PISTA L'ANNO PROSSIMO. NON SI CORRE SOLO PER SOLDI” – INIZIA UNA NUOVA ERA PER LA SCUDERIA DEL DOTTORE, LA VR46. A PARTIRE DAL MONDIALE 2022 SARÀ TEAM SATELLITE DUCATI IN MOTOGP, FINANZIATORE DELL’ACCORDO IL PRINCIPE SAUDITA – “CORRERE NELLA PROPRIA SQUADRA CREDO SIA DIFFICILE. SERVE UNA MOLLA…”

Il corteggiamento del principe fa notizia. Alla vigilia di un GP di Olanda caratterizzato dall'annuncio dell'accordo fra l'Aramco Racing Team VR46 e Ducati per il 2022, ma soprattutto dall'investitura del principe saudita, finanziatore dell'accordo, che sognerebbe di "vedere Valentino Rossi competere nei prossimi anni come pilota del nostro Aramco Racing Team VR46 insieme a suo fratello Luca Marini", la palla passa al nove volte iridato. "Non ho deciso, ci penserò meglio in estate. Devo parlare anche con la Yamaha perché non sono certo questi i risultati che vogliamo - dice Valentino Rossi -: anche se il principe mi spinge sarà però difficile vedermi in pista l'anno prossimo".

Il 9 volte iridato illustra meglio la situazione: "Con il principe abbiamo parlato spesso di questa cosa, lui mi spinge a correre, ma non me lo aspettavo lo dicesse in conferenza - dice Valentino -. Lui ci vuole provare, ma gli detto le stesse parole che ho già espresso: non è questione di Ducati, è che guidare per la propria squadra credo sia molto difficile".

LA PASSIONE NON BASTA— Di passione Valentino ne ha tanta, ma fa capire che serve anche altro: "La passione per me c'è, è fortissima, mi diverto tanto, ma i risultato sono molto importanti anche per divertirsi perché è una bella vita, ma stancante, sempre in giro per il mondo e con tanta pressione. Correre solo per i soldi non si può fare, serve una molla, tutti i piloti sono mossi da una passione forte per girare in circolo in un tracciato, ma per me quello della passione non è un problema".

LA SCELTA DUCATI— La scelta della Ducati, nell'aria da tempo, Rossi la motiva in questo modo: "Abbiamo parlato con tante case, ma in questi negoziati ci sono molte cose da tenere presenti - spiega Vale -. Alle fine la scelta era fra Yamaha e Ducati e abbiamo scelto quest'ultima: ho ottimi rapporti con Paolo Ciabatti e Gigi Dall'Igna, la loro moto è forte e competitiva, ma l'aspetto più importante è che abbiamo in comune molte cose per far crescere insieme i piloti italiani. Questo è stato forse l'aspetto determinante".

YAMAHA NEL CUORE— Il rapporto con la Yamaha pare destinato a finire, ma Vale spiega con che umore la loro storia finirà: "Il nostro rapporto è molto buono, abbiamo vissuto insieme giorni bellissimi e anche questa soluzione di correre con Petronas è stata condivisa - dice Valentino -. Non so se la Yamaha mi userà come ambasciatore, ma io resterò sempre un pilota Yamaha nel cuore".

