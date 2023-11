L'ARABIA HA PRESO L'INGHILTERRA PER I PALLONI - IN PREMIER LEAGUE È STATO BOCCIATO IL DIVIETO DI PRESTITI TRA CLUB 'ASSOCIATI', DOPO LE PRESSIONI DEL MINISTRO DEGLI ESTERI DI RIYADH, CHE AVEVA MINACCIATO LO SFRATTO DELLA ROYAL AIR FORCE DALLE BASI SAUDITE - LA QUESTIONE È NATA DOPO CHE IL NEWCASTLE, DI PROPRIETÀ DEL FONDO SOVRANO "PIF", HA CHIESTO IL PRESTITO DI RUBEN NEVES (CHE GIOCA ALL'AL HILAL) PER SOSTITUIRE TONALI DOPO LA SQUALIFICA - UNA VOLTA "ADDOMESTICATO" IL CALCIO INGLESE, ORA BIN SALMAN POTREBBE ESTENDERE I SUOI "RICATTI" ANCHE ALLA LIGA SPAGNOLA...

Estratto dell'articolo di Luigi Guelpa per "il giornale"

premier league

Neil Crompton, l’ambasciatore inglese in Arabia Saudita, mai avrebbe immaginato il motivo della repentina convocazione al ministero degli Esteri di Ryadh. […] il ministro Faisal bin Farhan, che senza troppi giri di parole l’ha invitato a riferire al premier Sunak di “ammorbidire” le regole del mercato del pallone tra i due Paesi, per evitare un possibile sfratto della Royal Air Force dalle basi saudite di Al Kharj e Dammam. In totale contrasto con i vigenti accordi Nato […]

mohammad bin salman

Tutto ruota attorno a Ruben Neves. Con la squalifica di Tonali, il Newcastle, di proprietà di un fondo saudita che fa capo al principe bin Salman, aveva ottenuto il prestito gratuito per gennaio del centrocampista in forza all’Al Hilal. Notizia che aveva provocato una levata di scudi da parte degli altri club della Premier […]convinti che il passaggio di un giocatore, con la formula gratuita, da un club a un altro del medesimo proprietario, avrebbe falsato le regole del fair play finanziario, […] La Lega inglese non solo aveva votato contro le transazioni sportive sull’asse Londra-Ryadh, ma addirittura chiesto maggior restrizioni per gli sceicchi interessati a investire nel calcio d’Albione.

ruben neves

Il ricatto saudita ha ribaltato gli scenari, portando Sunak ad affermare ieri che «gli investimenti stranieri sono di fondamentale importanza per far prosperare ulteriormente la Premier». Il principe bin Salman è quindi riuscito ad “addomesticare” il calcio britannico e ora potrebbe estendere i suoi diktat anche sulla Liga, dove il Girona degli sceicchi necessita di un big a centrocampo per restare davanti a Real Madrid e Barcellona (nel mirino N’Golo Kanté e l’ex laziale Milinkovic Savic). Alcune aziende spagnole hanno da poco vinto gare d’appalto da 22 miliardi di euro per la costruzione delle nuove linee della metropolitana di Ryadh. […]

ruben neves murale a san siro - roberto mancini - bin salman - cristiano ronaldo -pallone insanguinato ruben neves