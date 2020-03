24 mar 2020 09:37

E' UNA BUFALA MA E' UN'OTTIMA IDEA - L'INCREDIBILE FAKE NEWS FA IL GIRO DEI SOCIAL: “500 LEONI IN STRADA IN RUSSIA PER GARANTIRE IL RISPETTO DELLA QUARANTENA" - IN REALTÀ LA FOTO DEL GRANDE FELINO PROVIENE DAL SUDAFRICA E NON HA NULLA A CHE VEDERE CON LE MISURE DI PREVENZIONE ANTI-CORONAVIRUS IDEATE DA PUTIN - MA POTREMMO PENSARCI NOI, SOPRATTUTTO PER QUEI COGLIONAZZI CHE ANCORA AFFOLLANO LE CITTA'...