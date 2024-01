L'INTER RIFILA 5 PERE AL MONZA E FA LA STORIA: È LA PRIMA SQUADRA A VINCERE IN CASA DI TUTTE LE 67 SQUADRE CHE HANNO PARTECIPATO AL CAMPIONATO DI SERIE A – ZAZZARONI: "SE SI CONSIDERA CHE INZAGHI HA IL MIGLIOR CENTROCAMPO D’ITALIA, LA PIÙ COMPLETA BATTERIA DI ESTERNI E UNA COPPIA DI ATTACCANTI CHE HA GIÀ MESSO INSIEME 26 RETI (18 E 8), LA CONCLUSIONE È SCONTATA. GLI INTERISTI NON SI OFFENDANO QUANDO DICO CHE..”

Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport - Estratti

lautaro monza inter

(…) "Il pallone l'ha portato l'Inter da casa, che è a un'ora di bici da Monza, e la proprietà del mezzo è stata subito onorata. La partita è finita fondamentalmente dopo una dozzina di minuti e sei tiri verso la porta di Sorrentino. Verso, non dentro: c'è voluto un tocco di mano di Gagliardini, uno dei tanti ex interisti nella squadra di Palladino, per consentire a Calhanoglu di aprire - e al tempo stesso chiudere - il conto su "rigore da calcio moderno" (cit. Mourinho) trasferendo parte dei pensieri di Supersimo Inzaghi a Riyad. Il 2-0 di Lautaro poco prima del quarto d'ora mi avrebbe suggerito di lasciare l'ufficio per andare a cena in un orario decente: soltanto il senso del dovere che fu prealessandrino mi ha imposto di restare al posto di lavoro fino all'ultimo.

monza inter

Registrata la decima occasione da gol dei nerazzurri nei primi 25 minuti, ho avuto giusto un attimo di sbandamento per merito di Pessina che ha segnato di testa, ma con mezza chiappa e un braccio oltre la sagoma di Bastoni, come da conferma del fuorigioco semiautomatico. È difficile giudicare una partita mai nata (mi riferisco all'esito): tempo perso, più utile semmai soffermarsi sui numeri di una cavalcata impressionante. Nelle prime 20 uscite l'Inter ha messo insieme 51 punti su 60, 11 in più rispetto alla scorsa stagione e soprattutto due meno del Napoli campione d'Italia. La differenza più significativa risiede comunque nei gol subiti: 10 contro i 26 del campionato scorso, ovvero quasi uno in meno a partita.

calhanoglu monza inter

Se si considera che Simone ha il miglior centrocampo d’Italia, la più completa batteria di esterni e una coppia di attaccanti che ha già messo insieme 26 reti (18 e 8), ovvero poco più della metà di quelli realizzati dalla squadra, la conclusione è scontata. Aggiungo che con i giocatori che ha, Inzaghi può permettersi tutte le strategie, tutte le interpretazioni: palleggio, contropiede, mez e mez. Pertanto gli interisti non si offendano quando dico, scrivo e ripeto che hanno la squadra più forte del campionato. Ci sono offese peggiori».