TYSON FURY E OLEKSANDR USYK

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - L'ucraino Oleksandr Usyk e il britannico Tyson Fury si batteranno per il titolo indiscusso dei pesi massimi di pugilato il 17 febbraio a Riad, capitale dell'Arabia Saudita. Lo hanno annunciato ieri i promotori del match. Fury metterà in palio la sua cintura Wbc, con in palio a Riad anche i titoli Wba, Ibf e Wbo detenuti da Usyk. Il vincitore sarà incoronato primo campione indiscusso della divisione dei pesi massimi dai tempi di Lennox Lewis dal 1999 al 2000. Il 35enne britannico e il 36enne ucraino avrebbero dovuto scontrarsi il 23 dicembre.

OLEKSANDR USYK

Ma la prestazione deludente di Fury in una vittoria con decisione divisa sulla star delle Mma camerunense Francis Ngannou il mese scorso ha costretto a rinviare l'attesissimo incontro. Il britannico è rimasto con un occhio gonfio e un taglio sulla fronte dopo il match contro il 37enne Ngannou. Fury era già stato criticato per non aver raggiunto un accordo con Usyk quando non era stato possibile confermare un incontro proposto a Wembley ad aprile.

TYSON FURY E OLEKSANDR USYK

La coppia salirà dunque finalmente sul ring nel 2024, con Fury cercherà di superare il suo record di 34 vittorie e un pareggio da quando è diventato professionista nel 2008. Usyk ha vinto tutti e 21 i suoi incontri e detiene i titoli Wba, Ibf e Wbo da quando ha sconfitto Anthony Joshua nel 2021. L'Arabia Saudita ha ospitato diversi importanti eventi di boxe negli ultimi anni, inclusa la vittoria di Usyk su Joshua nel 2022.

Lo Stato del Golfo è stato accusato di utilizzare lo sport per migliorare la propria reputazione internazionale, dopo le critiche diffuse per il suo rispetto dei diritti umani. "Questo è un evento storico: l'intero mondo della boxe lo aspetta da molti, molti anni e ora hanno questa sfida", ha detto il promotore di Fury, Frank Warren, ieri in una conferenza stampa a Londra. "Per la prima volta in questo secolo avremo un campione indiscusso dei pesi massimi".

