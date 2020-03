UN ALTRO PEZZO DELLA GRANDE INTER CHE SE NE VA - ADDIO A PEIRÒ, IL NUMERO 9 DELLO SQUADRONE DI HERRERA. AVEVA 84 ANNI, NELLA LEGGENDA IL SUO GOL AL LIVERPOOL NELLA SEMIFINALE DI RITORNO DELLA COPPA DEI CAMPIONE DEL ’64-’65 CON UN COLPO D'ASTUZIA, SORPRESE ALLE SPALLE IL PORTIERE CLEMENCE CHE STAVA FACENDO RIMBALZARE IL PALLONE E LASCIÒ LA SUA FIRMA NELLA GRANDE RIMONTA NERAZZURRA (VIDEO) – CON IL "MAGO" VINSE ANCHE DUE SCUDETTI E DUE INTERCONTINENTALI. GIOCÒ ANCHE CON TORINO E ROMA…

È scomparso a 84 anni Joaquin Peirò, per due stagioni (dal 1964 al 1966) attaccante della Grande Inter di Helenio Herrera, con cui vinse la Coppa dei Campioni e la Coppa Intercontinentale nel 1965. Indossò anche le maglie di Torino e Roma (con cui vinse una coppa Italia nel 1969), oltre che dell'Atletico Madrid (una Coppa delle Coppe nel 1962) e della Nazionale spagnola.

Era il numero 9 della filastrocca mandata a memoria da generazioni di interisti (e non solo): Sarti, Burgnich, Facchetti,Bedin, Guarneri, Picchi; Jair, Mazzola, Peirò, Suarez, Corso. Arrivato all'Inter nell'estate 1964, aveva preso il posto di Aurelio Milani al centro dell'attacco nerazzurro: il suo nome sarà legato per sempre al celeberrimo gol segnato al Liverpool nella semifinale di Coppa Campioni 1964-65, quando i nerazzurri furono chiamati a rimontare a San Siro la sconfitta per 3-1 subita ad Anfield nel match d'andata.

Peirò passò alla storia con un leggendario colpo d'astuzia, sorprendendo alle spalle il portiere Clemence che stava facendo rimbalzare il pallone, soffiandogli la sfera e segnando a porta vuota il gol del 2-0. L'Inter passò il turno e vinse in finale contro il Benfica la sua seconda Coppa dei Campioni, bissando il successo dell'anno prima anche nell'Intercontinentale contro l'Independiente: e anche lì Peirò risultò decisivo, aprendo le marcature nel 3-0 a San Siro che indirizzò il doppio confronto.

