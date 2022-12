20 dic 2022 18:22

GLI ARGENTINI SONO IMPAZZITI PER LA VITTORIA DEL MONDIALE E PER POCO NON CI LASCIANO LE PENNE - UN TIFOSO DELL'ALBICELESTE SI È ARRAMPICATO IN CIMA L'OBELISCO DI BUENOS AIRES, ALTO 67 METRI, PER SCATTARE UN SELFIE - L'ALLARME DELLE FORZE DELL'ORDINE: “ABBIAMO GIÀ DIVERSI FERITI A CAUSA DI CADUTE DA SEMAFORI E TENDE DA SOLE” - ANCHE LEO MESSI E COMPAGNI RISCHIANO GROSSO: DURANTE I FESTEGGIAMENTI DELLA SQUADRA ARGENTINA, IL CAPITANO SCHIVA ALL'ULTIMO MOMENTO UN CAVO ELETTRICO… - VIDEO