30 dic 2021 16:31

AVVISATE MANCINI: IL FUTURO DELL’ATTACCO AZZURRO SI TROVA IN AUSTRIA - KELVIN YEBOAH, NIPOTE DEL MITOLOGICO TONY, GIOCA NELLO STURM GRAZ E CON 22 GOL È L’ITALIANO PIÙ PROLIFICO DEL 2021 DOPO IMMOBILE – NATO IN GHANA MA CRESCIUTO IN PIEMONTE, KELVIN È GIÀ STATO CONVOCATO NELL'UNDER 21 DA NICOLATO, DOVE HA GIOCATO 112 MINUTI NELLE PARTITE DI QUALIFICAZIONE PER GLI EUROPEI – ANCHE SE UNA SUA CONVOCAZIONE IN VISTA DEGLI SPAREGGI PER I MONDIALI APPARE IMPROBABILE (SE NON IMPOSSIBILE), POTREBBE ESSERE UN’OPZIONE PER IL FUTURO…