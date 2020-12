BALOTELLI AL GIRO DI "BOA" – SPIAZZATO DALLA CLAUSOLA GALLIANI, SUPERMARIO HA CHIESTO A BOATENG: “POSSO DORMIRE DA TE QUANDO CI SI ALLENA PRESTO LA MATTINA?”. MA IL COMPAGNO HA RISPOSTO PICCHE – BALO E’ VINCOLATO A RISIEDERE AL MASSIMO A 30 CHILOMETRI DAI CAMPI DI ALLENAMENTO. COSÌ HA PRETESO L’AD DEI BRIANZOLI. PER AVERE UNA SORTA DI CONTROLLO SUL GIOCATORE CHE SPINGEVA PER CONTINUARE A VIVERE A BRESCIA, E PER…

Monica Colombo per corriere.it

balotelli boateng

«Prince, posso dormire da te quando ci si allena presto la mattina?». La richiesta, come di uno studente fuori sede a un vecchio conoscente, è di Mario Balotelli che, spiazzato dalla clausola inserita nel contratto da Adriano Galliani, ha gentilmente domandato ospitalità al compagno Boateng. Il tentativo di couchsurfing non è andato però a buon fine. L’attaccante che ha firmato lunedì il contratto con il Monza ha l’obbligo di abitare nei prossimi sei mesi, ovvero fino alla scadenza dell’accordo, a massimo 30 km da Monzello.

balotelli boateng

Una decisione che lo ha visto soccombere visto il non felicissimo rapporto che ha al momento con la città. Tutta colpa del danneggiamento subito dalla sua 500 riva mentre la macchina si trovava a Monza. Tanto che Supermario è sbottato così sui social nei confronti dell’ignoto vandalo: «Prega tanto e bene che io non venga mai a sapere chi tu sia perché ti farò perseguitare a vita dalla legge siccome in altri modi non si può». Da qui la nostalgia di casa.

BALOTELLI 3

Ma dovrà invece restare a vivere in zona. Così ha preteso l’ad dei brianzoli nel colloquio finale prima dell’ufficialità: da un lato proprio per avere una sorta di controllo sul giocatore che spingeva per continuare a vivere a Brescia, dall’altro (paradossalmente) per prevenire inutili rischi stradali.

mario balotelli 1

Così Mario ha bussato alla porta del Boa, con cui aveva già condiviso un pezzo di avventura al Milan. «I fratelli non si perdono mai. Torneremo più vecchi ma più forti» è la didascalia di una foto che li ritrae insieme postata domenica da Balotelli su Instagram. Torneranno pure in campo, ma non sotto lo stesso tetto. Galliani, una volta informato, aveva bloccato lo strano progetto, immaginando che i due insieme non avrebbero certo trascorso le serate a guardare insieme «Porta a porta».

BALOTELLI GALLIANI 1 mario balotelli 3 mario balotelli 5 mario balotelli 4 BALOTELLI 2 MARIO BALOTELLI

mario balotelli 2