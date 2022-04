7 apr 2022 15:17

BERRETTINI, CHE SFIGA! "SEGUENDO I CONSIGLI MEDICI, IL MIO TEAM ED IO ABBIAMO DECISO DI NON FORZARE I TEMPI DI RECUPERO" - IL NUMERO 1 DEL TENNIS AZZURRO NON PARTECIPERÀ AGLI INTERNAZIONALI DI ROMA, OLTRE QUELLI DI MONTECARLO E MADRID, DOPO L'INFORTUNIO ALLA MANO DESTRA A MIAMI - A COMUNICARLO È STATO LO STESSO TENNISTA CON UN POST SU INSTAGRAM - "NON PARTECIPARE A QUESTI EVENTI, IN PARTICOLARE A ROMA, È STATA UNA DECISIONE DIFFICILE CHE RITENGO ESSERE QUELLA GIUSTA PER POTER TORNARE AI MASSIMI LIVELLI."