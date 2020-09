4 set 2020 09:06

BIANCONERI IN ROSSO - LA JUVE È UN MACIGNO PER I CONTI EXOR, E COSTA UNA PERDITA DA 69 MILIONI - IL TWEET PERFIDO DI ZILIANI: ''HANNO LA SQUADRA PIÙ VECCHIA, PIÙ COSTOSA E MENO VINCENTE D’EUROPA (NULLA NELL’ULTIMO QUARTO DI SECOLO), COMPRANO A 90 HIGUAIN, A 117 RONALDO, A 85 DE LIGT, STRAPAGANO SCARTINE COME RABIOT, RAMSEY E DANILO, EPPURE TUTTI DICONO CHE SONO COSÌ BRAVI. COME AGNELLI E PARATICI, NESSUNO''