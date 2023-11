BISCOTTO? NO, GRAZIE! SINNER SFATA ANCHE IL TABÙ RUNE, CHIUDE DA IMBATTUTO IL GIRONE E MANDA DJOKOVIC IN SEMIFINALE - UNA LEZIONE DI SPORT: NONOSTANTE QUALCHE PROBLEMA ALLA SCHIENA, JANNIK, GIÀ QUALIFICATO, LOTTA, SOFFRE, RISCHIA E POI SUPERA AL TERZO SET IL DANESE (PER LA PRIMA VOLTA) DOPO 2 ORE E 32 MINUTI DI BATTAGLIA - BERTOLUCCI ATTACCA RUNE: "ARROGANTE E GUASCONE” – PANATTA SCOMODA BJORN BORG: “C’E’ UNA COSA CHE LO ACCOMUNA A SINNER…”. ECCO QUALE – VIDEO

Estratto da gazzetta.it

sinner

Aveva detto di non poter mangiare troppi dolci, e quindi il biscotto per cena no, non va bene. Jannik Sinner lotta, soffre, rischia poi batte 6-2 5-7 6-4 il danese Holger Rune, l'unico top 10 che gli restava da superare, e apre la porta delle semifinali anche a Novak Djokovic che si qualifica come secondo del gruppo Verde. Non ha ceduto alla tentazione di sbarazzarsi in maniera furbesca del fenomeno, battuto per la prima volta martedì ma sempre pericolosissimo se c'è di mezzo un titolo da agguantare e un record da battere.

Ci sono i 6 trofei Finals di Federer da superare e Nole, nonostante uno stato di salute non ottimale, è un uomo in missione. Ma anche Jannik non scherza, nell'ultimo mese e mezzo si è trasformato in un giocatore completo, pericoloso, costante, senza più passaggi e vuoto e si è meritato la semifinale del Masters per la prima volta in carriera. Jannik aveva un conto aperto con il danese dopo la sconfitta subita a Montecarlo dal danese tutt'altro che corretto nell'aizzargli il pubblico contro. Era un altro Rune, ma questo è un altro Sinner e Holger l'ha assaggiato.

sinner

BERTOLUCCI

Da corrieredellosport.it

Paolo Bertolucci, voce del tennis su Sky per le Nitto ATP Finals, si lascia andare durante il commento della sfida tra Sinner e Rune a qualche frecciata nei contronti del ventenne danese, apparso fuori dal gioco nel primo set: "Il suo atteggiamento non mi sta piacendo. Polemizza sempre, è guascone e arrogante. Se sei sotto 4-0 contro Sinner devi essere umile e avere un atteggiamento rispettoso", ha detto Bertolucci, infastidito dai continui gesti polemici dello scandinavo a Torino. "Guarda sempre il suo angolo e non sa come porre rimedio allo stradominio di Jannik, lo sta prendendo a pallate", ha concluso Bertolucci

PANATTA

Da corrieredellosport.it

sinner panatta

"C'è una cosa che accomuna Jannik Sinner a Bjorn Borg". Un accostamento forse eccessivo, forse no. Almeno a sentire Adriano Panatta che durante la diretta tv Rai della sfida delle Nitto ATP Finals tra il campione azzurro e Rune si lascia andare a un paragone di tutto rispetto. "Contro Borg c'ho giocato 12-13 volte e l'ho visto giocare altre 100. Bene, non si è mai lamentato. Mai. Quando sbagliava una palla. vabbè che non sbagliava mai, ma ogni volta che faceva un errore non faceva una piega. Sinner mi ricorda Borg come carattere".

sinner sinner sulla mole antonelliana carota boys tifosi di sinner sinner firma autografi a torino