21 nov 2019 17:05

BOMBA DALLA SPAGNA: “CRISTIANO RONALDO LASCERÀ LA JUVE A FINE ANNO SE NON VINCERA’ LA CHAMPIONS" – SECONDO IL “CHIRINGUITO”, IL CLUB BIANCONERO STAREBBE PENSANDO A UNA STAFFETTA TRA TOP PLAYER E VORREBBE PORTARE A TORINO PAUL POGBA E KYLIAN MBAPPÉ - LE DICHIARAZIONI DI ANDREA AGNELLI IN TEMPI NON SOSPETTI: "PRESTO UN NUOVO ACQUISTO IN STILE CR7, MA PIÙ GIOVANE”. SI PROSPETTA UNA’ALTRA ESTATE BOLLENTE