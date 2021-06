29 giu 2021 13:39

BONNET COME IL PANE! - L'UNICA FRANCESE PER CUI SIAMO DISPIACIUTI DOPO L'ELIMINAZIONE CON LA SVIZZERA È ANNE-LAURE BONNET, GIORNALISTA SPORTIVA E VOLTO DI SKY IN QUESTI EUROPEI - CLASSE 1978, POLIGLOTTA (PARLA INGLESE, ITALIANO, SPAGNOLO, TEDESCO E PORTOGHESE), FIGLIA DI UN EX ALTO FUNZIONARIO DELLA RÉPUBLIQUE, HA ACCETTATO LA SCONFITTA AI RIGORI SENZA LA SPOCCHIA DEI SUOI CONNAZIONALI E PROMESSO CHE ORA TIFERÀ ITALIA (CI CREDIAMO?) - "LA MIA MIGLIORE INTERVISTA FU CON IBRA. LA PEGGIORE CON MESSI, È UMANAMENTE GELIDO" - FOTO BOMBASTICHE