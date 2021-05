PER BUFFON SI CHIUDE LA PORTA DELLA JUVENTUS E SI APRE IL PORTONE DELLA FEDERCALCIO. L’EX DG DELLA FIGC ANTONELLO VALENTINI SPARA LA BOMBA: DOPO GLI EUROPEI, BUFFON NUOVO TEAM MANAGER DELLA NAZIONALE AL POSTO DI ORIALI. GIGI, MEGLIO CONOSCIUTO NEGLI SPOGLIATOI COME IL “BANANA”, POTREBBE ANCHE INIZIARE DALL’UNDER 21. DOPO VIALLI E DANIELE DE ROSSI, TOCCHERÀ A GIGI BUFFON. IN ATTESA DI UN ALTRO RIENTRO ECCELLENTE, QUELLO DI FABIO CANNAVARO.

Dall’account Facebook di Antonello Valentini

Dopo gli Europei, Buffon nuovo team manager della Nazionale al posto di Oriali: per il portierone campione del mondo si chiude la porta della Juventus e si apre il portone della Federcalcio. Nessuna restrizione e nessun protocollo da rispettare,c’è solo la “zona azzurra” per il trasferimento nella sua seconda casa: il Club Italia,la struttura della Figc che governa le Rappresentative Nazionali,maschili e femminili, dalla squadra di Mancini all’Under 15.

Se Buffon deciderà di lasciare il calcio giocato, con qualche malcelata polemica nei confronti della Juventus, tornerà in azzurro dove vanta 176 presenze, più volte capitano e Campione del mondo nel 2006.

Il “banana”, come lo chiama affettuosamente chi frequenta gli spogliatoi, potrebbe anche cominciare dall’Under 21 per poi approdare alla Nazionale maggiore. Nel Club Italia ha esordito come portiere nel 1993 con l’Under 16; ha fatto tutta la trafila delle giovanili fino all’esordio tra i “grandi” nel ‘97 contro la Russia in un drammatico spareggio sotto la neve per le qualificazioni ai Mondiali di Francia 98: aveva 19 anni e Cesarone Maldini lo mando’ in campo a Mosca per sostituire l’infortunato Pagliuca.

Per Buffon, la Nazionale è sempre stata una seconda casa. Con la Figc ha mantenuto un rapporto molto solido e il suo rientro come dirigente si inquadra alla perfezione nella

strategia del presidente Gravina di richiamare in servizio e gratificare chi in azzurro ha fatto la storia del calcio italiano. Dopo Gianluca Vialli e Daniele De Rossi, toccherà a Gigi Buffon. In attesa di un altro rientro eccellente, quello di Fabio Cannavaro.

