18 ott 2022 15:44

CADONO TUTTI SUI SOLDI - NEYMAR RISCHIA DUE ANNI DI CARCERE E UNA MULTA DA 10 MILIONI DI EURO PER PRESUNTI ILLECITI SUL SUO TRASFERIMENTO NEL 2013 DAL SANTOS AL BARCA - LA STELLA DEL PSG È COMPARSA DAVANTI AI GIUDICI AL BARCELLONA PER DIFENDERSI: "HO SEMPRE FIRMATO QUELLO CHE MIO PADRE MI DICEVA DI FIRMARE" - IL CASO È PARTITO DA DALLA DENUNCIA PER CORRUZIONE E FRODE DA PARTE DEL FONDO BRASILIANO "DIS", ALL'EPOCA PROPRIETARIO DEL 40% DEL CARTELLINO DEL GIOCATORE, CHE SOSTIENE DI…