16 lug 2022 18:12

LA CADUTA DEGLI ALL BLACKS – TERREMOTO NEL RUGBY MONDIALE: L’IRLANDA HA BATTUTO LA NUOVA ZELANDA DUE VOLTE IN UNA SETTIMANA E COSÌ È SALITA IN TESTA AL RANKING – UNA DOPPIA IMPRESA DEI VERDI CHE NON RIUSCIVANO A VINCERE IN OCEANIA DA OLTRE UN SECOLO – DECISIVO IL GIGANTE TADGH BEIRNE – VIDEO