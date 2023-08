22 ago 2023 14:36

IL CALCIO ITALIANO HA PERSO I TALENTI E ANCHE L'ANIMA: L'ASSENZA DELLE FIGURE PIU' RAPPRESENTATIVE AL FUNERALE DI CARLETTO MAZZONE GRIDA VENDETTA – A DARE L’ULTIMO SALUTO ALL’UOMO DEL RECORD DI PANCHINE IN SERIE A NON C’ERANO NÉ I VERTICI DELLA FEDERCALCIO, NE' DELLA LEGA, NE' I CAMPIONI A LUI PIU' LEGATI (TOTTI SI TROVA IN AFRICA E, ANCHE VOLENDO, PER MOTIVI AEREI NON AVREBBE FATTO IN TEMPO A TORNARE A ROMA PER POI ANDARE AD ASCOLI) – LA NIPOTE: “CARLETTO E’ STATO L’ALLENATORE DELLA NOSTRA FAMIGLIA” – VIDEO